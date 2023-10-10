    «Правым» в третьем квартале пожертвовали свыше 68 тыс. евро, самый крупный спонсор – Райн Лыхмус

    Председатель совета LHV Group Райн Лыхмус.Фото: Raigo Pajula

    Не попавшая в парламент партия «Правые» (Parempoolsed) в третьем квартале 2023 года собрала пожертвования на общую сумму в 68 722 евро.

    Крупнейший взнос в кассу «Правых» сделал предприниматель, председатель совета LHV Group Райн Лыхмус, который перевел на счет партии 25 000 евро.
    На парламентских выборах 5 марта партия набрала 2,3% голосов и в Рийгикогу не попала, однако начала получать поддержку из госбюджета, поскольку преодолела двухпроцентный барьер. В третьем квартале пособие от государства составило 7500 евро, пишет rus.err.ee.
    Общий доход партии составил в третьем квартале 51 391 евро, а расходы – 31 923 евро.

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