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30 декабря 2023 в 12:01









Байден призвал мировое сообщество «остановить Путина»

Президент США Джо Байден. Фото: Shutterstock

Президент США прокомментировал российскую атаку на украинские города 29 декабря. По словам Байдена, цель Путина неизменна – уничтожить Украину, пишет DW.

Массированные удары России ракетами и беспилотниками по украинским городам в ночь на 29 декабря – это очередное суровое напоминание миру о том, что цели Владимира Путина в развязанной им войне против Украины не изменились даже спустя почти два года после начала полномасштабного вторжения в соседнюю страну, подчеркнул президент США Джо Байден. В специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома в пятницу, 29 декабря, Байден обратил внимание на то, что в ходе этой «крупнейшей воздушной атаки» на Украину с начала войны целями РФ были объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, глава Белого дома назвал родильный дом и торговый центр в Днепре, пострадавшие от атаки. По словам Джо Байдена, эта ночная атака свидетельствует о том, что Путин по-прежнему «стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ». «Его необходимо остановить», – убежден президент США.

Байден вновь призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Президент США отметил, что этой ночью украинским силам ПВО удалось сбить большинство российских ракет и дронов, чему способствовали поставки систем противовоздушной обороны от стран-союзников. «Американский народ может гордиться тем, что помог спасти жизни», – заявил Байден. В то же время он напомнил, что Киев по-прежнему нуждается в помощи извне, а потому Конгресс США должен «действовать без дальнейших проволочек» в вопросе о военных поставках Киеву.

Ранее Конгресс США отложил согласование нового пакета военной помощи Украине из-за начала рождественских выходных. Депутаты от Республиканской партии в Палате представителей отказались продлить работу законодательного органа на несколько дней, чтобы согласовать многомиллиардный пакет помощи Украине, дискуссии о котором ведутся с конца сентября. Позднее Джо Байден добавил к этому пакету предложение о помощи Израилю в его войне против ХАМАС, но это не помогло одобрить выделение средств.

Тем не менее, в конце декабря Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год, который предполагает выделение Украине как минимум 600 млн долларов в ближайшем будущем. Всего же за 2023 год США оказали Киеву военную помощь более чем на 24 млрд долларов (21,6 млрд евро), сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Байден: Ставки выходят далеко за пределы Украины

В заявлении по поводу атаки РФ в ночь на 29 декабря Байден отметил, что «ставки» в борьбе украинского народа с российским вторжением «выходят далеко за пределы Украины» и затрагивают НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

«Путин не просто пытался уничтожить Украину – он также угрожал некоторым нашим союзникам по НАТО, – заявил американский лидер. – Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, возрастает риск, что США будут напрямую втянуты в эту ситуацию». Он вновь призвал к продолжению поддержки Украины.