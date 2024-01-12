Новости

dv.ee

12 января 2024 в 10:09









Каким будет 2024 год на рынке коммерческой недвижимости?

Складские помещения пользуются большой популярностью. Фото: Shutterstock

Хотя в прошлом году спрос на коммерческие помещения упал, в этом году будет построено несколько новых офисных зданий, поскольку потребность в современной, расположенной в центре коммерческой недвижимости никуда не исчезла, следует из анализа Kinnisvara24 и RE Kinnisvara.

По словам партнера RE Kinnisvara Анди Плесковски, в одном только Таллинне планируется построить несколько сотен тысяч квадратных метров новых офисных площадей: «Поскольку предложение в сфере коммерческих площадей сейчас превышает спрос, планы девелоперов в течение года могут измениться. Поэтому важнее следить за теми проектами, строительство которых уже началось, и где большая часть площадей уже охвачена договорами аренды. В настоящее время в столице ведется строительство 55 тысяч квадратных метров коммерческих площадей, которые будут сданы в 2024 году».