    СМИ: Еврокомиссия готова уступить Венгрии для согласования помощи Киеву

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Фото: Shutterstock

    ЕС обдумывает вариант приостановки выплат Украине в 2025 году, что позволит Будапешту затормозить их «на полпути», передает DW.

    Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии, чтобы принять пакет макрофинансовой помощи Украине в объеме 50 млрд евро. Об этом сообщила в четверг, 11 января, газета Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников.
    В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет макрофинансовой помощи Украине. С тех пор Брюссель пытается найти способ снять эту блокаду. Один из вариантов – предоставить Будапешту возможность остановить выплаты из пакета макроэкономической помощи Украине «на полпути», в 2025 году, рассказали FT три источника, знакомых с обсуждениями.
    Возможность провести новую оценку выплат Украине в 2025 году
    Европейский Союз готов пересмотреть вопрос о выделении средств Украине в следующем году. При этом будет дана оценка, нуждается ли еще Киев в этой помощи и выполняет ли он условия для ее получения. Это позволило бы Венгрии наложить вето на продолжение выплат, следует из публикации. «Комиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести положение об "экстренном торможении", согласно которому любая страна сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС серьезные опасения по поводу выплат Украине. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование», – говорится в статье.
    На вопрос, будет ли этих уступок достаточно, чтобы Виктор Орбан снял свое вето, высокопоставленный венгерский чиновник ответил: «Пока нельзя сказать наверняка, но я думаю, что, скорее всего, да».
    Идея о пересмотре положений была впервые предложена Венгрией в октябре, но другие лидеры ЕС воспротивились этому шагу, поскольку он лишил бы Украину определенности в отношении финансовой поддержки, напоминают в FT.
    «Киев настаивает на том, чтобы средства ЕС поступили в Украину не позднее марта, чтобы избежать необходимости печатать деньги для финансирования расходов», – указывают журналисты.

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