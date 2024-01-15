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dv.ee

15 января 2024 в 11:43









Эксперт: покупайте недвижимость в первой половине года

Член правления агентства недвижимости Uus Maa Игорь Хабал. Фото: Raul Mee

По мнению члена правления агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, наиболее благоприятное время для покупки недвижимости, вероятно, наступит в первой половине этого года, на пике низкого потребительского доверия, перед первым серьезным снижением ставки Euribor, пишет Rus.Delfi.

По словам Игоря Хабала, нынешней весной-летом ожидается снижение Euribor, и даже если оно составит всего 0,25 процентного пункта, это повысит доверие потребителей.

«Снижение Euribor не сразу приведет к новому всплеску покупки недвижимости, но ликвидность начнет потихоньку улучшаться. Поэтому, очевидно, что самый благоприятный момент для покупки недвижимости – перед изменением Euribor. Сейчас рынок недвижимости однозначно принадлежит покупателям, и если сегодня при покупке относительно дорогих квартир можно получить скидку в несколько десятков тысяч от заявленной цены, то скоро такой возможности, вероятно, уже не будет», – сказал Хабал.

«Точно сказать, где именно было дно рынка, можно только после того, как оно уже пройдено, т.е. после того, как стрелка устремится вверх. Вторая половина прошлого года уже показала, что рост заработной платы опережает рост стоимости недвижимости, а это означает, что, если эта тенденция сохранится, доступность недвижимости улучшится в этом полугодии даже при условии высоких процентных ставок. В настоящее время объем сделок на 20-30% ниже, чем в пиковый период, но катастрофического экономического спада, судя по всему, не предвидится, и в какой-то момент сделки снова начнут заключаться более активно», – добавил он.