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Яанно Рийспапп

17 января 2024 в 14:10









Обвинение против высокопоставленного чиновника дошло до Госсуда

Бывший председатель правления Фонда развития сельских районов Рауль Розенберг и член правления Мадис Рейнуп обвиняются прокуратурой в предоставлении частной компании кредитов на сумму 24 миллиона евро в обход правил. Фото: Sven Arbet/Ekspress Meedia/Scanpix

Государственный суд Эстонии решит, возвращать ли в прокуратуру обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя Фонда развития сельских районов Рауля Розенберга. Адвокаты бывшего чиновника настаивают, что оно должно быть переработано.

Адвокат Кайре Хянилене сообщила, что постановление Тартуского окружного суда было оспорено, поскольку адвокаты Розенберга считают, что мотивировка обвинительного заключения не соответствует требованиям. «Государственный суд разрешит спор по поводу возврата обвинительного заключения и даст окончательное заключение о том, подлежит документ возврату или нет», – говорит защитник Розенберга.

Если Верховный суд не удовлетворит апелляцию защитника, она будет направлена ​​в окружной суд на новое слушание тем же составом суда.

Осенью состоялось первое предварительное слушание в отношении бывших членов правления Фонда развития сельских районов (MES), которых обвиняют в выдаче кредитов компаниям, которые не соответствовали условиям получения займов во время коронакризиса.

Прокуратура предъявила бывшему председателю правления MES Раулю Розенбергу и члену правления Мадису Рейнупу обвинения в присвоении имущества MES в пользу третьих лиц.

По словам Розенберга, защита просила вернуть обвинительное заключение в прокуратуру, поскольку в нем было много недостатков. Он считает, что совершенно нелогично было бы присваивать деньги в пользу третьего лица, не получив при этом собственной выгоды. «Вы это понимаете?» – спрашивает он риторически.

После принятия дополнительного бюджета в 2020 году Фонд развития сельских районов начал предлагать различные экономические меры. Целью данных мер было смягчить влияние коронакризиса для компаний, связанных с сельским хозяйством и столкнувшихся с трудностями из-за распространения вируса.

Оглядываясь назад, Розенберг не может сказать, что можно было бы сделать иначе: «Если никто не осмелится ничего решать или подписывать, жизнь остановится».

Прокуратура также подозревает Розенберга и Рейнупа в том, что 3,8 миллиона евро из средств поддержки MES они якобы неправомерно предоставили в качестве поддержки фермерам.

24 млн ушли не в те руки

По словам Кайри Калдоя, ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры, государство установило четкие правила выдачи кредитов, поскольку целью была поддержка компаний, которые понесли убытки из-за распространения COVID-19 и нуждались в поддержке. «Государственные деньги – это деньги всех нас, поэтому их нужно использовать правильно», – подчеркнула она.

Согласно обвинительному заключению, Розенберг и Рейнуп раздали кредиты на сумму более 24 миллионов евро 42 компаниям, сознательно игнорируя условия предоставления займов.

«Из-за этого государство упустило возможность облегчить экономические трудности компаний, пострадавших от кризиса Covid, на эту сумму», – отмечает Калдоя.

После того, как в 2021 году было выдвинуто подозрение, Центральная криминальная полиция обвинила в получении денег от MES в обход правил компании, которые были созданы непосредственно перед коронакризисом или чья сфера деятельности не соответствовала целям субсидий. Например, деньги для пострадавших от Covid фирм получили в том числе компании, которые наоборот нарастили свой оборот.

О кредитах, выдаваемых через MES, и предполагаемом неправомерном использовании этой меры поддержки Äripäev писал еще летом 2020 года. Позднее выяснилось, что кредиты получали в том числе только что созданные фирмы, фирмы, занимающиеся строительством коммерческой недвижимости, и компании, которые уже имеют долг перед государством. В 2021 году государственный аудит также установил, что кредиты MES выдавались фактически без привязки к тому, насколько компании пострадали от вызванного эпидемией кризиса.