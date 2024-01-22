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Тоомас Колламаа

22 января 2024 в 10:08









Что ждет рынок металлов в этом году?

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По оценкам Всемирного банка, в этом году цены на металлы упадут на 5%, продолжая начавшуюся в прошлом году тенденцию. Спрос со стороны Китая и других крупных экономик стал слабее, а также наблюдаются перебои в производстве. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке также может нарушить торговлю и уровень цен. Кроме того, на цены оказывают влияние различные торговые ограничения, например, санкции в отношении России, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.

Ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой также повлияло на потребительский спрос на металлоемкие товары длительного пользования. Краткосрочные риски включают экологические факторы, трудовые споры, неблагоприятные погодные условия или технические проблемы, способные нарушить добычу полезных ископаемых и причинить ущерб поставкам металлов в целом ряде регионов – от Африки до Америки.