Что ждет рынок металлов в этом году?

По оценкам Всемирного банка, в этом году цены на металлы упадут на 5%, продолжая начавшуюся в прошлом году тенденцию. Спрос со стороны Китая и других крупных экономик стал слабее, а также наблюдаются перебои в производстве. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке также может нарушить торговлю и уровень цен. Кроме того, на цены оказывают влияние различные торговые ограничения, например, санкции в отношении России, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
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