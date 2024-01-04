Эпицентр

Алексей Шишкин

4 января 2024 в 10:50









В 2023 году Operail продала на металлолом почти половину локомотивов

Подержанные американские тепловозы C36-7i в последние годы были одной из «визитных карточек» эстонских железных дорог. В соседних странах они не используются из-за избыточной нагрузки на ось. Фото: Andres Haabu

Американские тепловозы госкомпании Operail пошли на металлолом, в то время как локомотивы российской сборки простаивают. Сама компания отрицает, что продажа техники на лом связана с экономическими трудностями.

В 2023 году государственная компания Operail продала на металлолом 32 американских тепловоза, поставленных в Эстонию в 2002 году. Это почти столько же, сколько осталось в парке госкомпании после сокращения подвижного состава. Но и оставшаяся техника не загружена работой полностью.

На рождественских праздниках корреспондент ДВ стал свидетелем разделки на металл «американцев» в депо станции Тапа. Как рассказала представитель Operail по связям с общественностью Мадикен Оя, в 2023 году компания продала на металлолом 32 тепловоза C36-7i, собранных в 1980-х на заводах General Electric.

Уже подержанные тепловозы прибыли в Эстонию в 2002 году, в период первой приватизации Eesti Raudtee при участии инвестора из США Эдварда Буркхардта. Тогда приобретение американского подвижного состава вызвало вопросы – приспособление старых тепловозов из США под используемый в Эстонии формат колеи 1520 мм потребовало дополнительных инвестиций в производство новых тележек. Кроме того, «американцев» ругали за высокую по сравнению с ранее использовавшимися в Эстонии советскими локомотивами нагрузку на ось. Это в том числе лишало оператора возможности использовать локомотивы для трансграничных перевозок.

Как заверила ДВ Мадикен Оя, продажа локомотивов на металл не имеет отношения к трудностям, с которыми Operail столкнулась в последние годы, в частности, на фоне прекращения перевозок грузов в Россию и из нее. «Речь идет о локомотивах, изношенных с течением времени, которые какое-то время простаивали в депо Тапа и Мууга и которые, как мы знали, никогда больше не будут использоваться, в прошлом году они были проданы на металлолом. Продажа локомотивов или запчастей была невозможна и нецелесообразна. Во-первых, эти локомотивы нельзя использовать в соседних странах или для трансграничных перевозок из-за высокой осевой нагрузки, во-вторых, локомотивы в плохом состоянии», – пояснила представительница Operail.

Еще часть техники простаивает

По словам Оя, после продажи 32 тепловозов на разборку в прошлом году в парке Operail остается еще 38 локомотивов. В частности 21 «американец» той же модели C36-7i. Эти машины используются вахтовым методом в линейной работе, то есть непосредственно для перевозок, уточнили в Operail.

Также в парке имеется 10 тепловозов C30-M, изготовленных в Эстонии совместно AS Operail и чешской компанией CZ Loko. Они используются в маневровых работах, то есть для составления и разборки поездов. Большая часть этой техники используется самой Operail, несколько машин сданы в аренду в Финляндии.

Наконец, 5 тепловозов ТЭМ-ТМХ, собранных на Брянском машиностроительном заводе в России, сейчас работой не загружены. Как пояснила ДВ Мадикен Оя, эти машины использовались для совместных с Eesti Raudtee перевозок на участке Койдула-Печоры и после прекращения трансграничного движения в восточном направлении простаивают.

Продали не только локомотивы

Operail проводил продажу техники через платформу Mercell. Согласно данным аукциона, состоявшегося в ноябре 2023 года, на продажу были выставлены 21 локомотив из депо Тапа и 11 из депо Мууга. Общий вес металлолома в технике оценивался в 4000 тонн. При этом железнодорожная компания оговаривала, что полученные во время разборки тепловозов детали из цветных металлов и двигатели локомотивов останутся у продавца.

Согласно данным крупнейшего в Эстонии переработчика черного лома, компании Kuusakoski AS, в ноябре 2023 года тонна габаритной стали на внутреннем рынке стоила 240 евро, старых машин – 215 евро.

Всего, по данным Mercell, AS Operail провела через платформу в 2023 году 13 аукционов по продаже имущества. Значительная их часть – именно торги по продаже техники и другого неиспользуемого имущества в качестве металлолома. В частности, на разделку было продано оборудование ремонтных мастерских в Нарве и 37 железнодорожных вагонов разных типов.