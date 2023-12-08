Инвестор Тоомас: золото начинает манить

В физическое золото инвестировать я не планирую, но на фоне роста цен на золото акции золотодобывающих компаний кажутся интересными. Однако меня ждал сюрприз, когда я заглянул в отчеты компаний. Фото: Anti Veermaa

Я не планирую покупать физическое золото или фонды, которые инвестируют в этот металл. Но вот акции золотодобывающих компаний вполне могли бы мне подойти, тем более что цена их акций все еще прилично отстает от стремительно дорожающего золота.

Я не специалист по техническому анализу, но, глядя на график, даже мне становится очевидно, что цена на золото с 2020 года как будто стучится в потолок на уровне 2050 долларов за унцию.