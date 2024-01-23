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dv.ee

23 января 2024 в 10:04









Департамент постановил снизить цены на допуслугу по вывозу мусора в 12 регионах

Департамент проанализировал цены после того, как в ходе возбужденного против Ragn-Sells надзорного производства выяснилось, что повышение стоимости дополнительной услуги в пярнуских регионах обслуживания не было обоснованным, в результате чего предприятие снизило цены. Фото: Andres Haabu

Департамент конкуренции проанализировал цены предприятий Ragn-Sells, Ekovir и Eesti Keskkonnateenused на дополнительную услугу (ручная транспортировка контейнеров начиная с 11 метров) и пришел к выводу, что в некоторых регионах стоимость услуги необоснованно высока, пишет rus.err.ee.

По оценке департамента, даже если услуга, предлагаемая доминирующим на рынке предприятием, является дополнительной и предоставляется по соглашению сторон, ценообразование должно быть пропорционально экономической стоимости услуги.

Департамент потребовал привести цены в соответствие с экономической стоимостью этой услуги.

Цены были изменены в 12 регионах обслуживания: волостях Камбья, Пыльтсамаа, Тюри, Козе, Ляэнеранна, Ания, Алутагузе, в городах Кохтла-Ярве, Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Йыгева. Новые прейскуранты будут действовать с января 2024 года.

Кроме того, департамент начал надзорное производство в отношении Eesti Keskkonnateenused с целью определить, соответствуют ли цены на дополнительные услуги в регионах обслуживания этого предприятия Закону о конкуренции.