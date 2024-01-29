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dv.ee

29 января 2024 в 12:11









Исследование: сохранение рабочих мест стало для предприятий приоритетом

В прошлом году большая часть сокращений пришлась на промышленность. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

По данным исследования, проведенного по заказу Luminor, треть малых и средних предприятий Эстонии в этом году сосредоточится на сохранении существующих рабочих мест.

Исследование показало, что для эстонских предприятий вопрос сохранения рабочих мест более чем за полгода переместился с четвертого на второе место в списке приоритетов. Его считают важным 32% респондентов. Несмотря на то, что значительный рост цен уже сошел на нет, предприятия по-прежнему считают преодоление последствий инфляции и расходов самой большой проблемой. Об этом заявили целых 40% респондентов. Правда, в апреле, этот показатель составлял 58%.