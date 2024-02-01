В эстонские стартапы инвестируют десятки миллионов евро

Руфат Керимли: если я себя не могу продать дорого, то какой смысл, что я вообще обучаю?

Однажды он обрадовался скидкам на сырки в Maxima и понял, что в жизни пора что-то менять. Сейчас Руфат Керимли – тренер по продажам, совладелец учебного центра 1-koolitus и недавно выпустил свою первую книгу «Продавать может каждый».