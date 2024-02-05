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Кристьян Прууль

5 февраля 2024 в 9:52









За последний месяц цены на квартиры в Таллинне резко упали

В будущем, судя по статистике, цены на квадратные метры будут чуть более доступными. Фото: Андрас Кралла

К началу февраля в Таллинне за квартиру придется заплатить столько же, сколько и год назад. По сравнению с концом 2023 года цены снизились на 14 процентов.

В январе средняя стоимость квадратного метра составила 2883 евро, всего с квартирами в Таллинне было совершено 533 сделки. Это на треть меньше, чем в декабре, но на 15% больше, чем год назад.

По мнению руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, резкое снижение цен связано с тем, что контракты, заключенные ранее в период более высокой стоимости жилья, уже не нарушают текущую статистику.