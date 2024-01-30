    С апреля на ту же зарплату можно будет купить жилье подороже

    Изменения помогут повысить доступность недвижимости, предоставив людям больше возможностей для приобретения собственного жилья.Фото: Liis Treimann

    С апреля покупатели домов смогут брать гораздо большие кредиты. С брутто-зарплатой в 2500 евро можно будет купить дом более чем на 25 000 евро дороже.

    По словам руководителя отдела финансирования частных лиц LHV Кятлин Ватсель, при брутто-зарплате в 2500 евро в настоящее время максимальная сумма кредита составляет 135 000 евро, но после планируемого изменения в апреле она увеличится до 160 000.

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