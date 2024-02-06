Starship привлекла 90 миллионов финансирования

Транспортные компании говорят о банкротствах. «Эстония гибнет. Больно смотреть»

Многие транспортные компании закрылись, многие испытывают трудности, а между собой участники рынка говорят, что те, кто не ушел в начале года, через полгода тоже перестанут работать.

Многие транспортные компании закрылись, многие испытывают трудности, а между собой участники рынка говорят, что те, кто не ушел в начале года, через полгода тоже перестанут работать.