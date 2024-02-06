Starship привлекла 90 миллионов финансирования

Основатель инвестиционной компании BaltCap: Эстонии нужно брать пример с Израиля
Ряд инвесторов отказался вкладывать средства в граничащие с Россией страны Европы, в том числе в Эстонию. «Они просто решают не инвестировать. Это теперешняя реальность», – свидетельствует Кристьян Калда, основатель BaltCap, крупнейшей частной инвестиционной компании в странах Балтии.
Ряд инвесторов отказался вкладывать средства в граничащие с Россией страны Европы, в том числе в Эстонию. «Они просто решают не инвестировать. Это теперешняя реальность», – свидетельствует Кристьян Калда, основатель BaltCap, крупнейшей частной инвестиционной компании в странах Балтии.