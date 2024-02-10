ТОП Газелей: лучшим удалось увеличить оборот в 10 раз

Фото: Andras Kralla

Некоторым компаниям из ТОПа «газелей» или быстрорастущих фирм удалось за два года увеличить свой оборот как минимум в 10 раз. Всего таких компаний было десять.

Первая по росту оборота компания увеличила свою выручку более чем в 15 раз с 2020 по 2022 год, со 115 000 евро до 1,8 миллиона евро. В общем ТОПе газелей данная компания занимает лишь 267 место.

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