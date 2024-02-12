    Центральный союз собственников Эстонии: Tallinna Vesi должна уйти с биржи!

    В 2021 году Таллинн и энергетический концерн Utilitas приобрели контрольный пакет акций зарегистрированной на бирже компании Tallinna Vesi. На фото: мэр Таллинна Михаил Кылварт и глава Utilitas Прийт Койт. Фото: Andras Kralla

    По словам руководителя Центрального союза собственников Эстонии Андри Красса, рентабельность валовой прибыли AS Tallinna Vesi стабильно составляет более 30%. Это, по оценке Красса, заставляет задуматься, действует ли компания в интересах потребителей.

    Тревожнее ситуацию делает тот факт, что дивиденды, которые ежегодно изымаются из компании, по сути представляют собой скрытое налогообложение жителей Таллинна, считает глава союза.

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