    Tallinna Vesi увеличила прибыль

    На прошедшем в прошлом году собрании акционеров Tallina Vesi было принято решение выплатить дивиденды в размере 0,33 евро на акцию. В 2022 году были выплачены дивиденды в размере 0,65 евро на акцию. Решение о выплате дивидендов в этом году будет принято на собрании акционеров, которое пройдет весной и летом.Фото: Andras Kralla

    За год прибыль Tallinna Vesi выросла более чем на 50%. Прибыль на акцию выросла до 0,64 евро.

    Выручка от продаж Tallinna Vesi в четвертом квартале прошлого года составила 15,52 млн евро. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года выручка снизилась на 3,1%, указала компания в биржевом сообщении. На результаты квартала повлияла общая экономическая ситуация и снижение доходов от строительных услуг. При этом доходы компании от основного бизнеса – оказания услуг водоснабжения – продолжали расти.

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