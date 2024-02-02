Биржа

Яна Сааркоппель

2 февраля 2024 в 9:18









Tallinna Vesi увеличила прибыль

На прошедшем в прошлом году собрании акционеров Tallina Vesi было принято решение выплатить дивиденды в размере 0,33 евро на акцию. В 2022 году были выплачены дивиденды в размере 0,65 евро на акцию. Решение о выплате дивидендов в этом году будет принято на собрании акционеров, которое пройдет весной и летом. Фото: Andras Kralla

За год прибыль Tallinna Vesi выросла более чем на 50%. Прибыль на акцию выросла до 0,64 евро.

Выручка от продаж Tallinna Vesi в четвертом квартале прошлого года составила 15,52 млн евро. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года выручка снизилась на 3,1%, указала компания в биржевом сообщении. На результаты квартала повлияла общая экономическая ситуация и снижение доходов от строительных услуг. При этом доходы компании от основного бизнеса – оказания услуг водоснабжения – продолжали расти.