Nordica предложили на продажу семи покупателям
Если Nordica не удастся продать в ближайшие несколько месяцев, то она может прекратить деятельность.Фото: Anton Volynets
Министерство климата обратилось к семи потенциальным покупателям эстонского национального авиаперевозчика Nordica, и ожидается, что по крайней мере с одним из них предварительное соглашение будет достигнуто к январю, пишет rus.err.ee.
«Первые материалы были разосланы заинтересованным сторонам перед Рождеством, и мы ожидаем более подробных откликов в первые недели января. Процесс начинает формализоваться», – сказал ERR вице-канцлер по мобильности Министерства климата Сандер Салму.
По его словам, в ноябре и декабре проходили встречи с потенциальными покупателями, и к настоящему времени компания Superia, которая выступает консультантом по сделке о продаже Nordica, уже направила предварительную информацию семи потенциальным покупателям.
По словам Салму, все семь потенциальных покупателей – европейские компании, поскольку заключить с ними сделку будет проще, чем с фирмами из других регионов.
Если Nordica не удастся продать в ближайшие несколько месяцев, то она может прекратить деятельность: «Нельзя исключать принятия трудного решения о прекращении деятельности предприятия».
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