Уровень трудовой занятости в Эстонии увеличился: больший вклад внесли украинские беженцы

«Он был способным человеком». Как литовец умудрился украсть миллионы у эстонских бизнесменов

Свой человек сумел украсть десятки миллионов из инвестиционной компании BaltCap за несколько лет, поскольку ему очень доверяли, но этому способствовала и сложная структура компании, на которую летом обратила внимание эстонская Финансовая инспекция.

Свой человек сумел украсть десятки миллионов из инвестиционной компании BaltCap за несколько лет, поскольку ему очень доверяли, но этому способствовала и сложная структура компании, на которую летом обратила внимание эстонская Финансовая инспекция.