Количество безработных в Эстонии превысило отметку в 56 000 человек
Самая высокая безработица в Эстонии – в Ида-Вирумаа. Фото: Raul Mee
Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 21-ю неделю подряд, непрерывно увеличиваясь с середины сентября 2023 года.
По состоянию на 11 февраля, на учете в Кассе по безработице стояли 56 146 человек, уровень безработицы вырос до 8,4%, пишет rus.err.ee.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 14,1%.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4,9%, где общее число безработных составляет 192 человека.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,7%: без работы в столичном регионе остаются 26 106 человек (+91 за неделю), большинство из них – жители Таллинна.
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