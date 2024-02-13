Количество безработных в Эстонии превысило отметку в 56 000 человек

Кая Каллас: «Россия хочет, чтобы мы верили, что у нее все хорошо». Санкции работают?

Премьер-министр Эстонии призывает не верить России, отчаянно хвастающейся своей устойчивостью к санкциям. ДВ спросили экспертов – Наталью Зубаревич, Владислава Иноземцева и Константина Сонина – как, по их мнению, введенные меры сказались на России.

Премьер-министр Эстонии призывает не верить России, отчаянно хвастающейся своей устойчивостью к санкциям. ДВ спросили экспертов – Наталью Зубаревич, Владислава Иноземцева и Константина Сонина – как, по их мнению, введенные меры сказались на России.