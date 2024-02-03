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dv.ee

3 февраля 2024 в 10:10









Безработица в Европе снизилась, в Эстонии – выросла

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

В декабре 2023 года безработица в еврозоне в годовом сравнении снизилась с 6,7% до 6,4%. В Эстонии в годовом сравнении уровень безработицы вырос с 5,3% до 6,3%, свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза, передает rus.err.ee.

По оценкам Евростата, в декабре безработными в Евросоюзе были 12,936 млн человека, среди которых 10,909 млн – жители стран еврозоны.

Уровень безработицы в ЕС составил в декабре 5,9%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в том же месяце годом ранее. По сравнению с ноябрем в декабре уровень безработицы как в Евросоюзе, так и в еврозоне не изменился.

Лидером стран еврозоны по уровню безработицы в декабре была Испания (11,7%), а самый низкий уровень безработицы был в декабре на Мальте – 2,4%.