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Алексей Шишкин

20 февраля 2024 в 4:00









Топовый ресторатор: «Три года назад я вынужден был перекупать поваров, а теперь могу выбирать»

Таллиннский ресторан F-Hoone в творческом городке Telliskivi занял сразу две высокие позиции в ТОПе ресторанов от Äripäev. Фото: Andres Haabu

Таллиннский ресторатор Андрей Солоха, отвечающий за кухню в популярном заведении F-Hoone в Telliskivi и управляющий пекарней в Копли, называет 2023 год «восстановительным» — заведения вышли на 80% от докризисных доходов. При этом средний чек уменьшился, а ситуация на рынке труда в ресторанной сфере стремительно поменялась.

Популярный ресторан F-Hoone в творческом городке Telliskivi занял сразу две высокие позиции в ТОПе ресторанов Äripäev. Его основное юридическое лицо F-Hoone OÜ покорило четвертую строчку рейтинга. А девятнадцатую позицию заняло Tapinade OÜ Андрея Солохи, отвечающего за кухню заведения. Кроме того, предприниматель управляет пекарней Bekker Pagariäri (Kopli Pagarid OÜ) на площадях бывшего завода Standart.

«Я бы сказал, 2023 — это был восстановительный год. Ресторан, в котором мы участвуем через Tapinade, находится в Telliskivi, нам было легче восстановиться чем коллегам в других локациях. Мы приложили определенные усилия, чтобы вернуться на уровень, который был до кризиса, и на 80% нам это удалось», — поделился впечатлениями от прошлого года Солоха. По его словам, для его заведений 2023-й мог быть еще более успешным, но новое направление — приготовление пиццы удалось запустить позже, чем планировалось, осенью вместо весны. «Проект должен теперь выстрелить», — надеется предприниматель.

Средний чек стал меньше, люди готовят дома

При этом Андрей Солоха отмечает, что в целом ситуацию для ресторанной сферы простой не назовешь. Среди факторов, оказывающих негативное влияние, он назвал рост НСО, который «как ни крути дает о себе знать», а также снижение покупательской способности. По оценке Солохи, по сравнению с 2019 годом средний чек в ресторанах снизился на 7-8%. При этом цены в его заведениях увеличились только на считанные центы, утверждает предприниматель.

Общую картину экономической ситуации можно будет оценить в период с мая по середину сентября, на который приходятся основные доходы рестораторов. И в этот период, уверен Солоха, F-Hoone выручит локация: «Что ни говори, а у нас классно. Приходят туристы, местные приводят гостей показать творческий городок, здесь же рядом Fotografiska. Сейчас Пыхья-Таллинн оттягивает клиентов из центра города».

При этом Солоха ожидает, что туристов в этом году в Эстонию приедет меньше, чем в 2023-м, а местные потребители — его основная целевая аудитория — продолжат экономить.

«Люди пересматривают свои личные финансы, чаще готовят дома. Также играет роль безработица, ее влияние заметно, я вижу это по ситуации на рынке труда в ресторанной сфере, такого конкурса не было прежде. Три года назад я должен был перекупать поваров и пекарей, заманивать зарплатой, а теперь я могу выбирать из нескольких человек», — резюмирует ресторатор.