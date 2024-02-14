Самая дорогая масленичная булочка в Таллинне? «Мы продаем их очень много!»

Когда виноватого не видно в зеркале
По версии премьер-министра Каи Каллас, у наших нынешних экономических проблем есть две основные причины. Не повезло с соседями и собственным народом. Правительством, похоже, она довольна, пишет обозреватель, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
По версии премьер-министра Каи Каллас, у наших нынешних экономических проблем есть две основные причины. Не повезло с соседями и собственным народом. Правительством, похоже, она довольна, пишет обозреватель, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.