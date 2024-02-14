Самая дорогая масленичная булочка в Таллинне? «Мы продаем их очень много!»

Владелец кондитерской Healthy Sweets Полина Козицына.Фото: Личный архив

По словам предпринимателя, масленичная булочка, которая стала вирусной в социальных сетях благодаря своей цене, уникальна.

В начале недели в социальных сетях распространилась фотография магазина, в котором масленичная булочка продается по цене в 7,5 евро.

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