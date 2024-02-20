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dv.ee

20 февраля 2024 в 7:42









В Эстонии могут ввести фиксированную плату за центральное отопление

Иллюстративное фото. Фото: Patrick Daxenbichler

Департамент конкуренции предложил основательно переписать Закон о централизованном теплоснабжении – рассматривается и вопрос о введении фиксированной платы для потребителей услуги центрального отопления, пишет rus.err.ee.

Департамент конкуренции считает разумным введение фиксированной платы и за центральное отопление, поскольку кто-то должен оплачивать содержание в рабочем состоянии входящих в здание труб.

Член правления Объединения силовых станций и центрального отопления Сийм Умблея отметил, что в целом примерно треть расходов при обеспечении услуги отопления приходится на рабочую силу, треть – на обслуживание системы отопления и треть – на покупку отопительных материалов.

Иными словами, фиксированная плата может составить около трети счета за отопление и покрывать расходы, необходимые для функционирования системы отопления.

В случае введения фиксированной платы она будет круглогодичной.