В Эстонии могут ввести фиксированную плату за центральное отопление
Иллюстративное фото. Фото: Patrick Daxenbichler
Департамент конкуренции предложил основательно переписать Закон о централизованном теплоснабжении – рассматривается и вопрос о введении фиксированной платы для потребителей услуги центрального отопления, пишет rus.err.ee.
Департамент конкуренции считает разумным введение фиксированной платы и за центральное отопление, поскольку кто-то должен оплачивать содержание в рабочем состоянии входящих в здание труб.
Член правления Объединения силовых станций и центрального отопления Сийм Умблея отметил, что в целом примерно треть расходов при обеспечении услуги отопления приходится на рабочую силу, треть – на обслуживание системы отопления и треть – на покупку отопительных материалов.
Иными словами, фиксированная плата может составить около трети счета за отопление и покрывать расходы, необходимые для функционирования системы отопления.
В случае введения фиксированной платы она будет круглогодичной.
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