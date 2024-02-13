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Николай Андреев

13 февраля 2024 в 6:38









Почти даром – тоже дорого: жителям пяти хрущевок в Нарве предстоит принять инвестиционное решение

Пять одинаковых хрущевок рядом с нарвской ратушей могут стать энергоэффективными и внешне эффектными, если владельцы квартир согласятся выделить на реконструкцию свою долю – 20%. Фото: Николай Андреев

Летом жители пяти нарвских хрущевок в Старом городе получат возможность провести полную реконструкцию своих домов для повышения энергоэффективности на рекордно льготных условиях. Из Фонда справедливого перехода КТ смогут покрыть 80% расходов на строительные работы, а из европейской программы ELENA – 90% на энергоаудит, проектирование и другие подготовительные работы. Но проголосуют ли за это владельцы квартир – неизвестно.

Кроме утепления, замены систем вентиляции и отопления, жители пяти хрущевок на нарвской улице Виру смогут получить балконы и лифты, если выберут проект с этими элементами. Нарва вскоре объявит архитектурный конкурс, и для себя каждое из пяти КТ сможет выбрать один из проектов-победителей. Городские власти надеются сделать образцово-показательный квартал, чтобы и других нарвитян подтолкнуть к повышению энергоэффективности своего жилья.

Но полная реконструкция хрущевки будет стоить дорого, и даже та небольшая часть самофинансирования, которая требуется от квартирного товарищества, пугает владельцев квартир – особенно пожилых. Трудно думать об экономии в будущем, когда свежие счета за отопление – одна из самых обсуждаемых тем в Нарве.

Хрущевки с лифтами

Предполагалось, что в рамках справедливого перехода для Нарвы за 20 млн евро построят новую ТЭЦ, соответствующую нынешним экологическим требованиям, но от этого плана отказались, деньги перераспределили. 15 млн из них летом пойдет на повышение энергоэффективности домов в Ида-Вирумаа.

В проекте образцового квартала в Нарве сотрудничают городские департаменты, Союз самоуправлений Ида-Вирумаа, который выделит средства на подготовительные работы, и KredEx, через который пойдет основное финансирование из Фонда справедливого перехода.

«Мы только начинаем. У нас еще нет решений общих собраний, в которых мы нуждаемся, чтобы двигаться дальше», – сказала директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно.

Собрания товариществ пройдут в этом месяце, надеется Кайе Энно, и можно будет объявлять конкурс:

«Мы хотим провести архитектурный конкурс, чтобы получить решения, как сделать в этих домах, например, балконы или лифты – чтобы были разные варианты проекта. И квартирные товарищества смогут выбирать проект, который они хотят, и который им по карману».

Пять домов, которые сейчас одинаковы, в будущем могут сильно отличаться между собой по внешнему виду. В то же время технические системы в них, скорее всего, будут одинаковыми, что удешевит проектирование и реконструкцию однотипных хрущевок – причем не только в Нарве.

«Замысел этого архитектурного конкурса и пилотного проекта - отработать разные решения, чтобы после этого везде в Эстонии, где есть такие же дома, можно было использовать эти же решения, те же самые архитектурные проекты».

Интерес большой, результат – пока скромный

Все условия выделения субсидий летом пока неизвестны. Но понятно, что речь идет не об утеплении, а только о полной реконструкции домов, включая отопление и вентиляцию. Если на реконструкцию пойдут несколько соседних домов – субсидия составит 80%. Именно под это требование подходят 5 домов на улице Виру в Нарве.

Но этот тур финансирования откроется летом. А прямо сейчас, с 24 января открыт тур финансирования, в ходе которого между квартирными товариществами Ида-Вирумаа распределяют 9,4 млн евро. Субсидии, предусмотренные на всю Эстонию, обычно «разбирают» меньше, чем за день. В случае особо льготной субсидии, но только для Ида-Вирумаа, желающие нашлись примерно на треть всей суммы.

Сейчас при частичной реконструкции субсидия для КТ в Ида-Вирумаа составляет 40%, при полной – 70%. Интерес к этой возможности очень большой, рассказала консультант KredEx Людмила Пеусса. Но экономические перспективы не внушают оптимизм, поэтому КТ не готовы обращаться в банк, чтобы покрыть свою часть финансирования.

«На собраниях квартирных товариществ очень трудно произносить слово “кредит”», – сказала Людмила Пеусса.

Сложность также в том, что большинство председателей КТ не умеют вести такие проекты, добавила она. Мешает и незнание эстонского языка. В таком случае, практически не обойтись без технического консультанта, услуги которого в Ида-Вирумаа могут быть даже дороже, чем в Таллинне.

При этом, точно спрогнозировать, какие счета будут у владельцев квартир после реконструкции дома, сейчас затруднительно. С одной стороны, стройматериалы в последние годы дорожали, с другой – нынешняя ситуация на строительном рынке может привести к снижению цен на реконструкцию.

«Госпоставки на строительные работы для многоквартирных домов в Ида-Вирумаа несколько лет не проводились, мы можем только предполагать, какие фирмы и на каких условиях захотят здесь работать», – сказала Людмила Пеусса.

В то же время, для пяти хрущевок на улице Виру этот пилотный проект – «джекпот», отмечает она. Можно получить принципиально более качественное жилье за 20% от полной стоимости.

Хорошо бы, но многие будут против

Николай, житель дома 11 по ул. Виру, попавшего в пилотный проект, рассказал корреспонденту ДВ, что у него в квартире холодно, хотя в соседних квартирах достаточно тепло. Он предполагает, что либо отопление в доме работает неправильно, либо холод идет из подвала.

«Хотелось бы, конечно, фасад сделать, тем более, что 80% оплачивают, – сказал он. – Но навряд ли все согласятся».

Член правления этого товарищества Анна Мигунова рассказала, что ей и ее коллегам из соседних домов пока не все понятно, они отправили свои вопросы городским властям и Союзу самоуправлений Ида-Вирумаа.

«Посчитали мы кредит, всплакнули, – рассказала она. – Даже при 80-процентной субсидии получается у каждого по 2,50 евро за квадратный метр дополнительно к счету. Если говорить о пенсионерах, то это нереальная сумма. Молодые работающие у нас есть, они за этот проект. Естественно, проект хорош на среднюю зарплату по Эстонии. Если бы была зарплата 1500-1700 – я бы и сама с удовольствием! А если пенсия 700 – начинаешь думать. Пока все документы людям отправлены, люди думают.

Конечно, это очень заманчивое предложение, и хочется помочь городу и Эстонии, ведь проект будет типовой – если мы сделаем здесь, и в других городах его смогут использовать. По программе ELENA можно заказать аудит. Но участвовать ли в полной реновации? В нашем доме больше пенсионеров, они склоняются к частичной реновации».

Кому-то из пенсионеров могут помочь дети, добавляет председатель КТ, но 90-летняя женщина вряд ли проголосует за кредит на 20 лет.

«Все упирается в доход людей и в перспективу», – добавила Анна Мигунова.