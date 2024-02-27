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Aleksandra Matvejeva

27 февраля 2024 в 10:58









Кризис – не помеха: спрос на жилищные кредиты вернулся к норме

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

По данным Банка Эстонии, общий объем выданных в январе жилищных кредитов достиг 101 млн евро. Исторически в январе оборот был скромнее, чем в предыдущие месяцы, но общая картина последних месяцев показывает, что даже в нынешних экономических условиях люди по-прежнему заинтересованы в приобретении собственного жилья, и этому в некоторой степени способствует остановка роста цен на недвижимость.

«Что касается объемов, то мы вернулись примерно к уровню 2021 года, когда ежемесячный оборот по жилищным кредитам составлял около 150 миллионов евро, – прокомментировал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане. – Это примерно на пятую часть меньше по сравнению с пиковыми месяцами ралли недвижимости в 2022 и 2023 годах, так что можно сказать, что мы вернулись к норме».