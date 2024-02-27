Кризис – не помеха: спрос на жилищные кредиты вернулся к норме

По данным Банка Эстонии, общий объем выданных в январе жилищных кредитов достиг 101 млн евро. Исторически в январе оборот был скромнее, чем в предыдущие месяцы, но общая картина последних месяцев показывает, что даже в нынешних экономических условиях люди по-прежнему заинтересованы в приобретении собственного жилья, и этому в некоторой степени способствует остановка роста цен на недвижимость.
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