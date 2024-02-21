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Екатерина Мереминская

21 февраля 2024 в 4:00









Почему эстонцы покупают недвижимость в Испании: «Квартиру можно сдать вдвое дороже, чем в Таллинне»

Прежде чем купить недвижимость в Испании, нужно проверить район и домовладельцев. Фото: Alex Tihonovs, Shutterstock

Все больше жителей Эстонии выбирают Испанию как место покупки дома или квартиры. Это направление привлекает климатом, ценами и доходностью. Однако нужно учитывать специфику ведения бизнеса и тщательно готовиться к сделке.

Семья Марины Экси оказалась в Испании довольно случайно – из-за проблем со здоровьем у дочери они стали ездить на соленые озера в Торревьехе, а затем купили квартиру и постепенно перебрались насовсем. Теперь Марина сама помогает жителям Эстонии приобрести недвижимость в Испании, она работает риэлтором в нескольких агентствах недвижимости в провинции Аликанте. По ее словам, за последние годы желающих стало только больше. Испания – это выбор не только эстонцев, но и миллионов британцев, а также скандинавов, немцев, литовцев, латвийцев и так далее.

«Покупать жилье здесь выгоднее, чем в Таллинне. Здесь за 100 000 евро можно купить квартиру, которая в Эстонии стоила бы 200 000», – рассказывает преподавательница Светлана Скребнева.

В Испании дешевле не только квартиры, но и дома. «Если трехспальный дом в Эстонии стоит в среднем 450 000 евро, то в Испании я видела и по 250 000, и по 200 000. Конечно, это не в самых знаменитых туристических местах и поменьше размером, но там и не нужен большой дом», – рассуждает Скребнева.

Светлана с мужем приобрели квартиру в Аликанте несколько лет назад. За это время она немного подорожала. Но главное, для чего покупают квартиры, – это сдача в аренду. Сама Светлана пока использует квартиру для своего отдыха. Но и сдавать ее было бы выгоднее, чем в Таллинне, говорит она: в Испании стоимость аренды такой квартиры составила бы около 850 евро в месяц, тогда как купленную за такие же деньги квартиру в Таллинне можно сдать только за 450.

Арендаторов можно найти круглый год. Жителям Северных стран, таких как Норвегия, Финляндия, Швеция, слишком жарко в Испании летом, они предпочитают приезжать зимой. А жители Франции, Германии, Португалии и самой Испании с удовольствием приезжают летом.

«Доходность в первый год не такая высокая, где-то 5-6% от вложенных инвестиций, но каждый год она увеличивается и через 5-6 лет она может достигать где-то 12-15%», – говорит Экси.

То есть, если квартира приобретена за 100 000 евро, то в первый год она даст где-то 5000-6000 евро чистого дохода, за вычетом налогов, платы управляющим, амортизации и пр. А через 8-10 лет она даст уже 8000-10 000 евро.

«Ну, конечно, также для жителей нашей страны немаловажно, что в любой момент семья может купить билет на самолет и отправиться на отдых в свою квартиру или дом в Испанию. При сегодняшних ценах на туристические путевки это значительная экономия», – добавляет Экси.

Почему Испания так привлекательна

Во многом испанская недвижимость привлекает покупателей из-за географического положения. Ее прибрежная зона гораздо протяженнее, чем у соседних Португалии или Франции, а также Хорватии. Соответственно, предложение домов на побережье больше, и потому стоить они могут дешевле, объясняет Марина Экси.

Найти жильцов в квартиры несложно. Культура и история Испании обеспечивают стабильный поток туристов.

«Большой плюс – теплый климат. Благодаря этому и жизнь здесь намного дешевле – коммунальные платежи меньше, цены на продукты ниже», – говорит Скребнева. Аликанте – самый солнечный город Европы, напоминает Экси. В нем в среднем 349 солнечных дней в году.

При этом Испания, в отличие от многих теплых и недорогих стран – европейская страна с развитой инфраструктурой. Удобно работать в Эстонии, а жить в Испании. И тем, кто задумывается о том, где провести пенсию, Испания идеально подходит, считает Скребнева.

«Сейчас уже привлекательности добавляет большое комьюнити выходцев из Эстонии. Открываются бизнесы, разные сервисы, и, конечно, приятно, когда ты можешь прийти и говорить на своем языке», – говорит Экси, имея в виду эстонский язык.

Цена одна, но все-таки другая

Если в пользу Испании для эстонцев говорит хороший климат, недолгий перелет и общее европейское пространство, то против могут выступить незнакомое налогообложение и специфика местного бизнеса.

Надо быть готовым, что покупка квартиры проходит не по тем же правилам, чем в большинстве других стран. Как правило, в Испании совершенно открыто применяют схему оптимизации налогов. Квартиры официально продаются по стоимости, указанной в регистре, но продавцы получают сверху наличные на руки.

«Нам тогда помогли друзья. Но, конечно, лучше пользоваться и их советами, и бюро. И без юристов не обойтись, хотя юристы берут просто бешеные деньги за каждое слово», – делится опытом Скребнева.

К испанскому нотариусу лучше прийти заранее. «Бывает, что уже выходят на сделку, когда нотариус нужен для подписания. А он проводит проверку и понимает, что недвижимость обременена наследственными правами, судебными исками или алиментами», – говорит Экси. Это не риск, но неприятная ситуация, ведь срываются планы.

Выбирать агента по покупке лучше тщательно, проверяя, есть ли у человека документально оформленное разрешение на работу, поскольку в группах Фейсбука многие называют себя экспертами, не надо на такое вестись, предупреждает Экси. Самостоятельно выбирать жилье она не советует.

Цена может быть привлекательной, но из-за того, что от моря дальше, чем пишут в объявлении, или это может оказаться криминальный район. Марина Экси агент по недвижимости

Бывалые советуют по максимуму подготовить документы. «Для сделки нужен местный личный код, он делается в Испании за несколько часов», – рассказывает Скребнева. Но тогда не было времени, и она решила заняться этим в Эстонии. «В итоге я девять раз ходила в посольство – все время находились какие-то ошибки, это же все на испанском надо заполнять», – поясняет она.

Чтобы внести деньги за квартиру, нужен счет в испанском банке. «Это оказалось непросто: банк потребовал у меня и мужа выписки со всех наших банковских счетов за последние три года. Причем наша дигитальная подпись им не подходила, пришлось все это напечатать и подписывать. Когда мы летели на сделку, у нас половина чемодана была занята бумагами», – вспоминает Скребнева. Для покупки квартиры в Испании они взяли в Эстонии кредит под залог местной квартиры.

Если недвижимость продает семья, то каждому отдельно нужно перечислять его долю, во всяком случае, так было в случае Скребневых. Каждый чек – это отдельно около 300 евро. Так что лучше искать одиноких владельцев.