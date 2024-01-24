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Андрей Коробейник

24 января 2024 в 12:53









Андрей Коробейник: налог солидарности на банковскую прибыль решит сразу несколько проблем

Андрей Коробейник. Фото: Raul_Mee, Raul Mee

Заместитель председателя фракции Центристской партии в парламенте Андрей Коробейник сегодня представил проект решения с предложением правительству республики разработать законопроект, устанавливающий временный налог солидарности на прибыль банков в Эстонии в период с 2024 по 2027 год.

«Финансовое положение эстонского государства настолько плачевно, что даже на повышение зарплат учителям не нашлось 10 миллионов евро. О серьезных инвестициях в инфраструктуру или ремонте электросетей говорить не приходится. Если обложить налогом в размере 50 процентов годовую прибыль банков, действующих в Эстонии, мы сможем сразу решить несколько проблем», – сказал Андрей Коробейник.

Член правления Центристской партии убежден, что налоги следует собирать там, где есть деньги. «Совершенно ошибочно в условиях двухлетней экономической рецессии и растущей безработицы облагать налогами обычных людей, тем самым ухудшая их благосостояние. Доходы банковского сектора выросли в основном за счет повышения Euribor. Например, в прошлом году Swedbank заработал в Эстонии чистую прибыль в размере 385 миллионов евро, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Подобный рост прибыли, вероятно, наблюдается и в других банках. Общая прибыль сектора, по прогнозам, превысит миллиард евро», – говорит Андрей Коробейник.

Депутат отметил, что временный налог не окажет значительного негативного влияния на способность банков выдавать кредиты или предоставлять другие финансовые услуги.

«Клиенты из Эстонии платят значительно более высокие проценты по кредитам, чем жители Скандинавских стран, и платежная дисциплина остается высокой, несмотря на ухудшение экономической ситуации. Исходя из прошлогодних экономических показателей банков, мы могли бы получить дополнительно 500 миллионов евро в государственный бюджет. Эти средства можно использовать для финансирования социальных и образовательных проектов, а также инфраструктуры и экологических инициатив. Банковский сектор – один из немногих, который смог увеличить свою прибыльность в сложный экономический период. Поэтому целесообразно, чтобы банки внесли больший вклад в поддержку общества, особенно в период, когда многие другие сектора и жители страны испытывают трудности», – сказал Андрей Коробейник.