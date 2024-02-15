    Вырклаэв атакует предпринимателей: на повестке дня новые налоги и обязательства

    Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.

    По словам министра финансов Марта Вырклаэва, обсуждаются различные варианты ограничения на ведение бизнеса с правовой формой OÜ, но соглашение пока не достигнуто.Фото: Andras Kralla
    «Мы не можем терпеть ситуацию неравенства, когда одни вносят свой вклад ответственно, а другие находят способ не делать этого», – заявил министр финансов.
    Хотя конкретного плана действий пока нет, а обсуждения только начались, некоторые идеи уже озвучены Министерством финансов. Вырклаэв отметил, что государство может изменить порядок налогообложения компаний: налогообложение кредитов, выдаваемых владельцам компаний в обход закона, и, в некоторых случаях, ввести частичный социальный налог на дивиденды.
    В отношении некоторых расходов на предпринимательскую деятельность государство могло бы установить предельную сумму, на которую не начисляется налог, изменить правила перерасчета налога с оборота, и в том случае, когда идет речь об избежании двойного налогообложения, заменить метод освобождения от налога выдачей налогового кредита.
    По мнению Вырклаэва, ограничение OÜ, а также более эффективный сбор налогов заменит необходимость покрытия дефицита бюджета в 430 миллионов евро путем роста налогов.

    Есть и много других идей

    Заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента по налогам Райли Роосимаа сообщила, что до сих пор обсуждался вопрос о том, чтобы сделать электронные счета обязательными и отражать в приложениях к декларациям о налоге с оборота сделки, начиная с нуля евро. В настоящее время сделки от 1000 евро на одного партнера необходимо подавать в виде приложений к декларации.
    Варианты реформ еще определяются внутри министерства, затем по лучшим из них можно будет открыть и более широкую дискуссию, отметил Вырклаэв. После этого только министр сможет сказать, сколько денег эти изменения могут принести в бюджет.
    «При этом один из наших приоритетов – причинять как можно меньше неудобств тем предпринимателям, которые честно и правильно платят налоги», – сказал Вырклаэв. Он выразил уверенность, что те компании, которые сейчас пытаются уклониться от налогов, тоже хотят иметь хорошо функционирующую и защищенную страну с качественным медицинским обслуживанием и государственными услугами.

    Создание OÜ может быть формой мнимого оказания услуг компаниями с целью снижения или избегания уплаты налогов на рабочую силу. То есть в конечном счете за сделкой, которая формально проводится между двумя фирмами, скрываются на самом деле трудовые отношения нанимателя-работника.

    Налогообязанный имеет право вычесть из рассчитанного налога с оборота по своим облагаемым налогом сделкам входной налог с оборота по товарам или услугам, используемый с целью облагаемого оборота за тот же период налогообложения.

    Источник: Налогово-таможенный департамент

    Деньги по разным кошелькам

    По словам Вырклаэва, государство размышляет над ограничением создания OÜ, чтобы расходы частного лица оставались в кошельке частного лица, а расходы предприятия – в кошельке предприятия.
    «Если частное лицо работает в собственном предприятии, за это тоже нужно платить зарплату, а доход владельца можно выводить в качестве дивидендов», – напомнил Вырклаэв.
    Роосимаа пояснила, что в случае с OÜ хозяева порой живут за счет компании, то есть частные лица покрывают свои личные расходы за счет денег фирмы. За счет этого занижается фактическая налогооблагаемая база, и государство недополучает доходы.
    На данный момент в результате налоговой процедуры Налогово-таможенный департамент может взыскивать с владельцев OÜ недополученные налоги на рабочую силу, налог на прибыль и налог с оборота.
    При этом Роосимаа признала, что предприниматели нередко добровольно вносят исправления в декларации, когда налоговые органы сообщают им о своих сомнения. Налогово-таможенный департамент планирует проводить подобные проверки и оспаривание и в будущем.

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