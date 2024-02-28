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Николай Андреев

28 февраля 2024 в 17:41









Организатор митинга медиков Нарвской больницы: это какой-то рейдерский захват

Исторический корпус Нарвской больницы. Иллюстративное фото. Фото: Николай Андреев

29 февраля в 17 часов на Ратушной площади Нарвы начнется митинг сотрудников Нарвской больницы, к которому могут присоединиться также и другие горожане. Часом позже в ратуше начнется заседание совета Нарвской больницы, на котором почти наверняка назначат нового члена правления - вместо нынешнего руководителя больницы Аго Кыргвеэ. В его защиту митинг и организован.

“Так как митинг - абсолютно добровольный, мы никого не заставляем, не приглашаем под подпись, не грозим увольнением, и это инициатива самих работников, сказать, сколько будет людей, я не могу. Судя по тому, как мы говорим между собой, должно прийти чуть ли не сто человек, но как показывает практика митингов - может и пять человек прийти,” - рассказала ДВ один из организаторов митинга, врач-терапевт Нарвской больницы Татьяна Славкина.

По ее словам, участвовать будут те медики, у которых в этот день выходной, в том числе планируют приехать сотрудники из Кохтла-Ярве и Силламяэ. Звонят и спрашивают про митинг и пациенты.

Доктор Славкина сказала, что идеи митинга появилась спонтанно, поскольку выяснить причину отставки руководителя сотрудники больницы не смогли:

“Нас не слышит никто из членов совета, с нами никто не идет на контакт, с нами никто не беседует, не объясняет причину”.

Татьяна Славкина отметила, что ранее из совета вывели единственного врача - Алара Ирса из Таллинна. А заседание совета назначили на день, когда доктор Кыргвеэ собирался улетать по личным делам. Но узнав о заседании, он отметил поездку.

“В нашем случае произошел просто какой-то рейдерский захват!” - сказала Татьяна Славкина.

Она сказала, что недовольные медики отправили коллективные письма председателю совета Алексею Евграфову, мэру Нарвы Яану Тоотсу и в Министерство социальных дел. Ответила только министр здоровья Рийна Сиккут, сообщив, что рада тому, что в Нарве такая здоровая атмосфера.

“Мы написали куда только можно. Никто не слышит и не идет на контакт. Это более чем странная ситуация для демократического государства, - сказала доктор Славкина. - Это и стало основной причиной, почему люди решили выйти на пикет”.

Председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов назвал лживой информацию, что руководство города избегает разговора с медиками:

“Мне написали в понедельник с предложением встретиться с врачами в 9 утра. Я ответил, что буду в это время в Таллинне - где и находился. Никаких просьб встретиться с другими членами совета абсолютно не было. Я не совсем понимаю, зачем некоторая группа людей этим занимается. Но я точно знаю, что в больнице людей заставляют подписывать бумаги за Аго Кыргвеэ. Мне уже звонили несколько человек из больницы, со слезами говорили, что они боятся, поэтому подписываются”.

Евграфов сообщил, что совет планирует не только снять Аго Кыргвеэ, но сразу же назначить нового руководителя:

“Без члена правления организация с юридической точки зрения быть не может. А так как мы находимся в цейтноте, это тем более очень важно - нам к 2026 году нужно построить новое здание больницы”.