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Николай Андреев

15 февраля 2024 в 10:57









Инвестора для первого в Нарве спа-комплекса нашел рекламный алгоритм Facebook

Управляющий отелем Narva Владимир Арет показывает спа- и банный центр. Фото: Николай Андреев

Эстонские банки посчитали риски слишком высокими: шел уже второй год боевых действий в Украине, буквально восемь месяцев прошло после завершения ковида. Зато литовский инвестор был готов профинансировать нарвский проект, рассказывает ДВ руководитель нового спа-комплекса Владимир Арет.

В отеле Narva 14 февраля торжественно открылся небольшой банный комплекс, который позднее дополнится кабинетами для косметических процедур. Хотя ранее в Нарве раз в несколько лет озвучивались планы создать какой-либо водный комплекс, до реализации эти проекты не доходили. IDA Spaa & Saun стал первым в Нарве спа, причем самым восточным в Эстонии, отметила на торжественном открытии руководитель туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

С 5 февраля спа-комплекс работал в тестовом режиме. Инвестиции в его создание составили 841 000 евро, из которых 200 000 предоставил EAS, а основным инвестором стал небольшой SME Bank из Литвы, для которого это стало первой сделкой на эстонском рынке. Получить кредит в эстонских банках не удалось.

Отель Narva (Sanesi OÜ) принадлежит известному в Нарве предпринимателю Евгению Федорову. Кроме, собственно, отеля, в его здании работает ресторан M. Chagall, а теперь и спа-комплекс. Фактически это семейное предприятие, которым управляет зять владельца Владимир Арет. В интервью ДВ вечером после церемонии открытия спа-комплекса он рассказал о том, как удалось его создать.

Владимир, название IDA – потому что это самый восточный спа в Эстонии?

Здесь три причины. Мы хотели найти название, которое описывало бы всё то, что у нас получилось. Все спа, которые нам лично нравятся, названы женскими именами, wellness ассоциируется с женственностью – это показывают опросы. Не поверите, первое, что я загуглил - как звали дочь Марка Шагала, потому что наш ресторан называется M. Chagall. На собраниях с фирмой Velvet, которая делала нам брендинг, мы говорили, что первая задача – подчеркнуть семейственность бизнеса. Мы занимаемся им семьей – финансовый директор, руководитель по персоналу, управляющий и руководитель маркетингового отдела, все мы все вместе трудимся каждый день. Мы – единственный отель в Ида-Вирумаа, где собственник местный. Есть хостелы и что-то поменьше с местными владельцами, но заведение уровня отеля – единственное.

Так вот, оказалось, что дочку Марка Шагала звали Ида. И три нити у нас связались: семейственность, мы находимся в Ида-Вирумаа, а наши процедуры и банные ритуалы можно связать с востоком: веники в русской бане и процедуры со скрабами в паровой бане – это близко к хамаму и Турции.

Через полгода у нас добавятся массажи и процедуры для тела и лица, поэтому слово спа в названии уже сейчас. У нас не большой водный центр, а расслабляющие сауны и ванны.

А почему ресторан в свое время назвали в честь Марка Шагала?

Когда я начал заниматься отелем, у ресторана не было своего названия.

Хотя он был в этом отеле всегда…

Да, он был здесь всегда и назывался рестораном отеля Narva. Была большая проблема – местные жители думали, что ресторан при отеле обслуживает только постояльцев гостиницы. Как раз был сделан ремонт в ресторане, и это позволило сделать ребрендинг и рекламную кампанию. Сейчас модно называть рестораны в честь каких-то продуктов. Мы хотели аккуратное название, смотрели, какие выдающиеся личности бывали в Нарве, и поняли, что если связать историю с художником, можно играть с блюдами - чтобы они представляли из себя некие произведения искусства.

Марк Шагал был в Нарве, написал здесь некоторые картины. Мы связались с его родственниками в Израиле – их сейчас много – некоторые из них приезжали к нам в отель, мы с ними общались. Они были рады, что Шагала здесь знают. Мы проводим искусствоведческие вечера, где рассказываем, в том числе, как Марк Шагал связан с Нарвой. Плюс нарвский предприниматель Александр Брокк был инициатором установки памятника на трассе Нарва – Нарва-Йыэсуу, на месте, где Марк Шагал жил некоторое время у своих друзей.

Но гостиницы Narva тогда еще не было. Сейчас вы создали первый спа в Нарве. Почему сейчас и почему только сейчас? Третий или, наверное, уже четвертый город Эстонии по населению – и в нем не было водного центра.

Проблема немного масштабнее. Как сказал наш мэр в начале сегодняшнего мероприятия, Нарва сильно проигрывает и Пярну, и Тарту по номерному фонду. У нас всего два достаточно маленьких отеля – Inger и Narva. У Inger 84 номера, у нас 50. Нынешние обороты отелей не дают возможности делать инвестиции во что-то крупное. Здесь, если бы не было EAS, куда мы в 22-м году написали и получили дотацию, то, наверное, за свой счет мы бы и не начали строить. Хотя на тот момент общий бюджет строительства был 400 000, EAS давал 200 000, мы должны были доинвестировать свои 200 000. В конечном итоге мы инвестировали, 846 000, из которых EAS дал 200 000 европейских денег. Это ответ, почему сейчас – мы получили дотацию и смогли всё оплатить.

Почему только сейчас? На нулевом этаже были просто складские помещения. И мы долго думали, что там сделать, проводили опросы среди клиентов, чего им не хватает в нашем отеле. У предыдущего собственника тоже был план строить маленький спа – еще в 2004 году. Фактически собственником отеля был Silmet, тогда здесь сделали реновацию и закрыли второй корпус, который работал до 2003 года.

Первый в Нарве спа-комплекс IDA Spaa & Saun открылся в подвале отеля Narva. Фото: Николай Андреев

Основной инвестор – литовский банк SME. Почему именно он, а не местные банки?

Это очень интересная история. Мы получили от EAS ответ, что наш проект поддерживается, уже в декабре 2022 года, и я начал активно искать банки. Отправлял наши финансовые данные, прогнозы, ответ EAS. Банки знали, что если будет положительный результат, мы будем искать деньги. Но их отделы, которые занимаются рисками, отвечали, что туристический сектор не финансируется. Был уже второй год боевых действий на Украине, буквально восемь месяцев прошло после завершения ковида – у всех завышенные риски. Мы искали варианты получения кредитов через другие организации – под большие проценты, около 12% годовых.

Потом у меня в Facebook выскочила реклама от SME Finance. Так реклама и работает – ты гуглишь много информации, а потом тебя догоняет платная реклама об этом. SME Finance – представительство SME Bank в Эстонии. Мы написали им, приехали в Таллинн, познакомились, рассказали о проекте. Они предложили свои цены. Но SME Finance – финансовая организация, которая выдает малые кредиты дорого, около 15%. Представитель организации предложила пообщаться с литовскими собственниками. И литовские собственники сказали: окей, мы можем дать кредит от обычного банка, на хороших условиях, но от литовского банка. Мы не получили деньги на свой счет, а отправляли им все счета, акты, и они сами оплачивали их. В принципе, это очень удобно. Единственный момент, весь процент теперь уходит в Литву. Мы стали первыми клиентами этого банка в Эстонии.

В Литве другое отношение к туристическому сектору? Ведь проблемы – те же.

Мне кажется, они – они начинающий банк, поэтому они…

Собирают портфель?

Да.

Раз даже банки в Эстонии не хотят инвестировать в туристический сектор, на что вы рассчитываете? На каких клиентов вы рассчитываете?

Когда мы писали бизнес-план, в чем была основная задача нашего банного центра? Если посмотреть всю структуру отеля, мы предоставляем услуги туристам, нашим бизнес-партнерам и третья часть клиентов, которую мы не так сильно привлекаем, - местные жители. Банный центр как раз и повышает нашу ценность для приезжих, и, так сказать, поворачивает нас лицом к нашим горожанам. Спа-центр процентов на 60 рассчитан на местных жителей, поскольку он единственный в городе. Да, не дешевый, но качественный. Поэтому, надеюсь, что мы найдем своих клиентов.

Ваш банный центр – небольшой и сам по себе он не будет магнитом для туристов, как например аквапарк в Усть-Нарве. Ради него люди сюда не поедут.

Для туриста банный центр станет дополнительной функцией и тем, чем мы отличаемся от других в Нарве. Когда мы это обдумывали, мы так и решили: состязаться с курортными отелями Нарва-Йыэсуу невозможно, потому что таких объемов и мощностей у нас просто нет. Те спа-отели – Meresuu, Noorus – рассчитаны на отдых с семьей. Там большое пространство, большое количество людей. Мы такого предложить не можем, поэтому решили, что у нас будет достаточно приватный спа, со своей историей. И через спа мы всем туристам рассказываем историю города.

Бани называются в честь бастионов, а вот, кстати, сегодня появилось слово «кренгольмские душевые» – они отделаны кладкой из красного кирпича. Основные особенности – качественные материалы и приватность. Спа вмещает до 50 человек. Он достаточно удобен для взрослых и для пар. Приходить с детьми мы разрешаем, но им тут будет не особенно интересно. Хотя во время банных ритуалов мы советуем приходить и с детьми, но не с особо маленькими, чтобы дети учились тому, что такое правильный поход в сауну, со своими ритуалами, со своей культурой.

В Нарве когда-то была целая эпопея с закрытием муниципальной, приватизированной потом общественной бани. И сейчас, насколько я понимаю, город все-таки собирается организовывать новую муниципальную баню. Вы предлагаете местным жителям баню, но другого ценового уровня. Как думаете, откроете ли вы в Нарве новую нишу, появятся ли другие банные или спа-центры?

Сложно сказать. Больше здесь вопрос в том, зайдет ли на местный рынок крупный отель. Если будет спа, то это будет спа-отель, скорее всего. Я не уверен, что отдельный большой спа без отеля здесь будет пользоваться спросом. Все-таки это для больших городов. Поэтому вопрос сложный. Будет инвестор, будут деньги – могут построить.

Люблю говорить, что да, это конкуренция, но лучше считать всех партнерами и коллегами. Если мы проводим какие-то маркетинговые компании, люди едут и к нам, и в Inger. Когда Inger принимает какой-то большой спортивный турнир, люди едут и к ним, и к нам. Конкуренция становится большой, когда маленький спрос – все стараются поймать последних клиентов. Это сложно, особенно в низкий сезон.

В принципе, мы и построили спа, чтобы убрать низкий сезон – с октября по май. Это то самое время, когда хочется погреться. Планы у нас хорошие, посмотрим, как все пойдет.