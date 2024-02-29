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dv.ee

29 февраля 2024 в 10:43









Эстония оказалась замешана в крупной мошеннической схеме с налогами

Европейская прокуратура раскрыла мошенническую сеть из 17 стран, в их числе Эстония. Фото Европейской прокуратуры.

Мошенническая налоговая схема на 195 миллионов евро раскрыта в Евросоюзе. В ней участвовало 17 стран, в том числе Эстония. Подозреваемые были задержаны.

Европейская прокуратура (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) раскрыла деятельность преступной организации, которая, как полагают, организовала масштабное мошенничество с НДС (или налогом с оборота) на 195 миллионов евро при продажах смартфонов, других электронных устройств и медицинских масок. В ходе транснациональной операции Midas 28 февраля под руководством EPPO прошло более 180 обысков, 14 человек были арестованы в 17 странах (Албания, Австрия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Италия, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция и Великобритания). В операции участвовали более 680 налоговых чиновников и полицейских следователей.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли огромное количество смартфонов на сумму более 15,3 млн евро, а также яхту стоимостью 3 млн евро и 1,2 млн евро наличными и криптовалютами. Было изъято несколько автомобилей, в том числе Rolls-Royce, BMW и Range Rover. Ювелирные изделия, роскошные часы и 2,5 кг золота также были найдены в резиденциях подозреваемых.

Речь идет о предполагаемом мошенничестве с каруселью с НДС – сложная преступная схема, которая использует правила ЕС о трансграничных сделках между его государствами-членами, поскольку они освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Разветвленная преступная сеть

Расследование показало, что подозреваемые создали сложную преступную экосистему, которая позволила им получить до 195 миллионов евро с помощью нескольких преступных схем, пишет EPPO.

Утверждается, что с 2017 года немецкая компания проводит различные схемы мошенничества с НДС, связанные с торговлей электронными товарами, включая смартфоны. В схеме были фирмы-однодневки, исчезнувшие до выполнения своих налоговых обязательств.

В 2020 году те же организаторы, предположительно, вышли на рынок медицинских масок, на которые был высокий спрос из-за пандемии Covid-19. Считается, что компания, управляемая подозреваемыми, купила их у пропавшего трейдера и направила их через несколько компаний-прокладок, чтобы замаскировать их конечный пункт назначения. На бумаге компания базировалась в Гонконге, но маски фактически находились на складе в Германии и оставались там до тех пор, пока федеральное министерство здравоохранения Германии не приобрело их у компании, якобы базирующейся в Гонконге. По данным следствия, ни компания в начале цепочки поставок, ни гонконгская компания не возместили НДС, который они получили при продаже масок министерству.

Организация создала не только подставные компании, но и фиктивные личности своих участников.