Новости

Кристель Хярма

29 января 2024 в 16:22









Криптомиллионер «не знает» о кокаине, найденном в его доме

Иван Турыгин отрицает, что знал о найденных в его доме дозах наркотика. Фото: Andras Kralla

Криптомиллионер Иван Турыгин не признал себя виновным в хранении кокаина, найденного в его доме. По словам адвоката бизнесмена, он ничего не знает об обнаруженных полицией пакетиках с наркотиком.

Прокурор Лийс Вайнола в своем обвинительном заключении утверждает, что в ноябре 2022 года во время обыска дома Турыгина один пластиковый пакетик с кокаином был найден в ванной, а другой – в сейфе в спальне. Согласно заключению, всего было обнаружено 1,86 грамма порошка, содержащего кокаин, чего было бы достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 21 человека.

Однако защитник Ивана Турыгина Сильвер Рейнсаар заявил, что Турыгин ничего не знает об этих пакетиках. По словам юриста защиты, во время обыска были допущены настолько масштабные нарушения, что если бы их не было, стороны бы сегодня вовсе не встретились в суде. По мнению адвоката, Эстония должна была отказаться от обыска, о котором просили власти США.

Адвокат Ивана Турыгина Сильвер Рейнсаар (на фото слева) настаивал в суде, что в доме Ивана Турыгина вообще не следовало проводить обыск по требованию США. Фото: Andras Kralla

Однако прокурор Лийс Вайнола подчеркнула, что наркотики были обнаружены во время обыска случайно, и попросила суд не выходить за рамки конкретного обвинения. Начавшийся сегодня допрос свидетеля был посвящен именно тому, как в Эстонии расследовалась возможная криптоафера и как она была осуществлена.

«Я считаю, что не может быть такого, чтобы иностранное государство выдумывало какой-то факт, а затем наша прокуратура и сотрудники следственного ведомства бегали и вслепую обыскивали дома наших собственных граждан», – настаивал Сильвер Рейнсаар, указав, что обыск, по его мнению, противоречил эстонской конституции: «Ненормально жить в стране, куда может прийти чужая страна и одним движением руки отдать приказ об обыске вашего дома».

Допрошенный следователь рассказал, как он начал расследование в отношении компаний, которыми управляет Турыгин, летом 2018 года, когда возникло подозрение, что компании совершили мошенничество. Однако в Эстонии дело так и не дошло до стадии официально озвученных подозрений, пока США не выразили желание взять на себя эту процедуру.

Попытка номер 2

25 января правительство приняло повторное решение об экстрадиции Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в США.

Первоначально решение было принято еще 7 сентября. Однако Таллиннский окружной суд признал это решение незаконным, поскольку правительство не провело достаточного анализа последствий выдачи криптомиллионеров в эту страну (в частности, не был проведен анализ условий содержания в американских тюрьмах).

Чиновники правительства признали недочет и приняли повторное решение экстрадировать криптомиллионеров в США, но при этом проведя все необходимые процедуры.

«Правительство пришло к выводу, что экстрадиция граждан в США оправдана, соответствует принципам верховенства закона и не нарушает несоразмерно права граждан», – прокомментировал это решение министр юстиции Калле Лаанет.

Освобождение из-под стражи

В середине декабря суд второй инстанции постановил выпустить Турыгина и Потапенко из-под стражи и надеть на них электронный браслет. Это стало возможным после летнего решения Государственного суда, обратившего внимание на то, что содержание под стражей не является единственно возможной мерой пресечения, есть и альтернативные варианты (например, электронное наблюдение).

После того как суд второй инстанции вынес решение об освобождении криптомиллионеров, генеральный прокурор подал кассационную жалобу. Свои жалобы подали и адвокаты криптомиллионеров, пытавшиеся оспорить вообще сам факт, что Турыгин и Потапенко должны быть хоть под каким-то надзором.

Государственный суд не принял ни одну из этих кассаций, а значит, вступило в силу декабрьское решение суда второй инстанции. Турыгин и Потапенко были освобождены из-под стражи.