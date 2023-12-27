Предприниматель Олег Осиновский. Фото: Andras Kralla

Лидер ТОПа дивидендов: «У фирмы было слишком много денег на счету»

ТОП дивидендов в этом году возглавил эстонский предприниматель Олег Осиновский. Всего он вывел более 11 млн евро.

По словам Осиновского, вывод дивидендов служит только одной цели – снижению ликвидности.