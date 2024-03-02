    Хороший результат: мало у кого из молодежи совсем тяжелая жизнь

    Летний вечер в Таллинне.Фото: Андрас Кралла

    Среди жителей Эстонии от 15 до 29 лет довольно мало людей, жизнь которых была бы экономически неблагополучной. Особенно, если сравнивать с данными по их сверстникам в других странах Евросоюза.

    Евростат оценил социальную и материальную безопасность молодых людей и опубликовал сравнительный набор данных по 27 странам, исходя из опросов 2022 года.

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