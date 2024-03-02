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Диана Тийдема

2 марта 2024 в 8:11









Экономика США растет, пока Европа застряла в стагнации

Инфляция в Европе остается выше ожиданий, несмотря на падение цен на энергоносители и замедление экономического роста. Фото: AP / Scanpix

По данным Статистического агентства Европейского Союза, в феврале инфляция в еврзоне снова замедлилась. Это окажет давление на Европейский центральный банк при принятии решения о сохранении или снижении процентных ставок.

Согласно последним данным Евростата, усредненный уровень инфляции в 20 странах еврозоны упал до 2,6% в феврале по сравнению с 2,8% месяцем ранее.

На первый взгляд позитивные новости об охлаждении экономики омрачены, однако, высокой базовой инфляцией, которая после исключения волатильных компонентов, таких как энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, достигла 3,1%. Это значительно выше ранее прогнозируемого показателя в 2,9%, тем самым, ценовое давление в европейской экономике сохраняется.