Новости

dv.ee

21 февраля 2024 в 11:16









Зарплата в стартапах превысила среднюю по Эстонии более чем в два раза

Самая большая группа сотрудников эстонского стартап-сектора — это высококвалифицированные специалисты, которые составляют 49% всех сотрудников. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики и Startup Estonia, в прошлом году в эстонских стартапах и развивающихся компаниях хотя бы один день работали 17 403 человека. Их средняя брутто-зарплата достигала 4 253 евро, что более чем в два раза превышает среднюю зарплату по Эстонии.

В эстонских компаниях стартап-сектора самую высокую среднемесячную брутто-зарплату получают сотрудники в возрасте 41-50 лет, их зарплата по состоянию на конец 2023 года составляла 5134 евро в месяц, а также ведущие специалисты из-за границы, чей заработок достигал 4827 евро.

Глава Startup Estonia Эве Пеэтерсон рассказала, что, как и в других секторах, количество рабочих мест в стартап-секторе в прошлом году несколько сократилось: «По сравнению с началом прошлого года количество сотрудников сократилось примерно на 4%, что вполне ожидаемо, учитывая текущую экономическую ситуацию и желание предпринимателей сохранить оборот и рентабельность. Это экономически оправдано, и стартапы ничем не отличается от обычных компаний».

69% или 11 926 сотрудников эстонского стартап-сектора имеют эстонское гражданство, а 29% или 4 988 сотрудников являются иностранцами, из которых 82% приехали на работу в Эстонию из-за пределов Европейского Союза.

Пеэтерсон отметила, что в Эстонии по-прежнему ощущается острая нехватка талантов, особенно среди ведущих специалистов с конкретными навыками: «По росту средней зарплаты можно сделать вывод, что в первую очередь стартапы отказываются от менее квалифицированных сотрудников, но высокооплачиваемых талантов удерживают и их зарплаты, вероятно, выросли».

По ее словам, привлечение иностранных талантов зачастую является единственной возможностью для развития и роста местных стартапов и развивающихся компаний. «Однако, в Эстонии установлено ограничение по привлечению рабочей силы из-за рубежа в 0,1% населения Эстонии, то есть всего 1303 человека в год. Данная квота действует с 1990-х годов, что явно подрезает крылья технологическому сектору Эстонии», — добавила глава Startup Estonia.

Среди граждан Европейского Союза в эстонских стартапах и развивающихся компаниях больше всего заняты латыши (131 сотрудник), итальянцы (119 сотрудников), французы (77 сотрудников), испанцы (67 сотрудников) и немцы (64 сотрудника). Из-за пределов Европейского Союза наибольшее количество работников приехало в Эстонию из России – в общей сложности 735 человек, но они начали работать в Эстонии до вступления в силу визового запрета в 2022 году. На втором месте находится Украина, откуда приехало работать 589 человек, за ней следуют Нигерия (317 сотрудников), Индия (282 сотрудника) и Бразилия (262 сотрудника).

По данным Налогово-таможенного департамента, на конец 2023 года крупнейшим работодателем в эстонском стартап-секторе была компания Wise со штатом 1899 человек, за год компания увеличила количество сотрудников на 114 человек. Вторым по величине работодателем был Bolt, в котором работало 1278 человек. В пятерку крупнейших работодателей в секторе стартапов по состоянию на конец прошлого года также вошли Playtech (644 сотрудника), Pipedrive (418 сотрудников) и Veriff (259 сотрудников).

Большинство, 66%, работников стартап-сектора имеют высшее образование, т.е. степень бакалавра, магистра или доктора. 62% сотрудников стартап-сектора — мужчины и 38% — женщины, причем средний сотрудник также достаточно молод — 45% сотрудников в возрасте 31–40 лет и 37% в возрасте 21–30 лет.

Самая большая группа сотрудников эстонского стартап-сектора — это высококвалифицированные специалисты, которые составляют 49% всех сотрудников. На руководящих должностях работают 13% сотрудников, 70% менеджеров – мужчины, 30% – женщины, 23% менеджеров – иностранцы. Офисные работники и работники сферы обслуживания клиентов составляют 21% рабочей силы, 11% работали техническими специалистами и специалистами среднего звена.

Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет, технологические компании с глобальным потенциалом, в которых в Эстонии работает не менее 50 сотрудников и которые за последний год заплатили в Эстонии не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу. Важным критерием является также совокупное увеличение налогов на рабочую силу как минимум на 20 процентов за последние три года.