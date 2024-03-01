Новости

dv.ee

1 марта 2024 в 7:38









Годовая инфляция в Эстонии в феврале составила 4,4%

Фото: B.Stefanov

Потребительские цены в Эстонии в феврале выросли на 4,4% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Об этом свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики, обнародованная 1 марта, пишет rus.err.ee.

По сравнению с январем, в феврале потребительские цены выросли на 0,1%.

В январе годовая инфляция в Эстонии составила 4,7%. По этому показателю страна заняла второе место в ЕС.