Биржа

Мериан Тийратс

2 марта 2024 в 4:00









Золото бьет рекорды, но еще более прибыльное ралли может быть впереди

Цена золота выросла до рекордного уровня, на другие металлы спрос также идет вверх. Фото: Picture Alliance/Scanpix

Пока мир переживает очередную эпоху турбулентности, центральные банки начали копить золото. Это увеличило его цену. Однако золото – не единственный металл, который может предложить инвесторам значительную прибыль в ближайшем будущем.

Золото – излюбленное средство накопления богатства человечества с древнейших времен. В Древнем Риме за одну унцию золота можно было купить и коня, и снаряжение. И до сих пор инвестиции в золото считаются особой безопасной гаванью, говорит Петтер Лангенскьёльд, основатель и управляющий финской инвестиционной компании Zenito Oy.