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Ярослав Тавгень

5 марта 2024 в 10:58









Корпоратив кончился травмой. Пострадавшего уволили, комиссия по трудовым спорам помочь не смогла

На корпоративе завода Saku Metall Allhanke Tehas (производственное помещение этого предприятия на фото) сварщик Ростислав Рогозик получил травму и через некоторое время был уволен. Фото: Saku Metall

Летние дни фирмы Saku Metall Allhanke Tehas обернулись для работника с ограниченными возможностями травмой. Ударившего его коллегу практически никак не наказали, а работника вскоре уволили, сославшись на его нетрудоспособность.

«У меня не было желания идти на это мероприятие – словно предчувствие, – вспоминает Ростислав Рогозик события 25 августа. – Но за день-два до мероприятия решил все-таки поехать».

«Коллектив, как полагается, ехал на автобусе, и хотя было четко прописано, что свой алкоголь запрещен, на место они приехали уже изрядно подвыпившими (а на самом мероприятии еще добавили)», – поясняет Ростислав причины произошедшего.

По словам Рогозика, в разгар мероприятия пьяный работник подошел к нему и ударил. Удар оказался такой силы, что Рогозик тут же потерял сознание и упал на бетонный пол. В течение следующих полутора часов он лишь однажды ненадолго пришел в себя и что происходило – не помнит. Дальнейшие события он восстанавливал со слов коллег.

«По показанию свидетелей, которые зачитала прокуратура, эти люди шли ко мне целенаправленно и были озлобленными. Они же потом оказывали мне первую помощь. Видимо, испугались, что долго не прихожу в сознание, и вызвали скорую помощь», – говорит Рогозик.

«Они там что-то шумели, кричали, общаясь между собой. Я общался с 3-5 людьми, которые работают неподалеку от моего участка. Ко мне подбежал один из них, злой, начал что-то громко кричать (они были абсолютно пьяные). В этот момент, видать, уже выключили меня ударом. Думаю, что его переклинила водка: до этого момента у нас с ним вообще не было никаких пересечений, просто привет-пока», – вспоминает Рогозик.

Со вторым, подначивавшим участником конфликта, при этом у Ростислава конфликт был. По его словам, тот неоднократно предъявлял ему претензии за то, что он парковался в «неправильном месте».

«Когда моя смена выпадала на воскресенье, он постоянно не давал мне жизни. То припаркуется поперек, что мне не выехать ни туда ни сюда. То постоянные крики: “Да какой ты инвалид? Здесь нет ни одного синего квадрата – ставь машину, как и все!” Я не встревал, не ругался – воспринимал как шутку», – вспоминает Рогозик.

В результате удара и падения он получил травмы. «Они разбили мне губы, которые теперь зашиты. Зубы покрошены, челюсть сломана, черепно-мозговая травма. Два зуба я, скорее всего, потеряю, еще двум, может быть, удастся на какое-то время продлить жизнь. До сих пор не могу есть на правую сторону: челюсть болит и хрустит. Хрусты, боли, хромота, и постоянно хожу с палкой. Я и раньше это делал (я – человек с ограниченными возможностями), но это было иногда, время от времени. Теперь – постоянно», – описывает последствия удара Рогозик.

Он также утверждает, что остальные свидетели, т.е. другие работники компании, присутствовавшие на том же мероприятии, дали показания как под копирку: сказали, что были слишком пьяны, и поэтому ничего не видели.

«Они сидели все лицом ко мне, участвовали в разговоре, были адекватными, и как пьяных я их не воспринимал (сам никогда не пью). Видимо, начальство их вынудило так говорить. Лишь один человек был посмелее и почестнее – он дал больше информации. Он и сообщил, что эти люди целенаправленно подбежали уже бить, видел всю эту ситуацию, видел, что я полтора часа был без сознания», – поясняет Рогозик.

«И директор струхнул. В коллективе его никто ни во что не ставит, так и тут: он стоял в метре от места событий, и это не остановило нападавших. А потом и вовсе обманул: когда приехала скорая помощь, ей сказали, что “парень просто упал”. При таких объяснениях скорая помощь не вызывает полицию», – пояснил Рогозик.

Пришел в себя Рогозик уже в Пярнуской больнице, откуда его в тот же день отпустили. После этого он перешел на больничный, восстанавливаться. Рогозик утверждает, что просил предприятие найти ему какую-то другую работу, но этого в итоге не произошло.

10 ноября, через четыре месяца после того, как Рогозик ушел на больничный, его уволили по закону, который позволяет предприятию это сделать, если пребывание работника дома затягивается. По стечению обстоятельств увольнение случилось через четыре дня после того, как Рогозик рассказал свою историю в телепередаче. Однако, по словам члена правления Saku Metall Allhanke Tehas Герта Кивима, между этими событиями нет никакой связи.

Что касается ударившего его работника, ему компания сделала письменный выговор, при этом он продолжил в ней работать. Возбужденное в отношении него уголовное дело было прекращено прокуратурой в связи с тем, что нарушение достаточно мелкое и не тянет на минимальный срок заключения.

Рогозик подал иск в Комиссию по трудовым спорам, где потребовал выплаты ему компенсации за несправедливое увольнение на общую сумму 4500 евро, и получил отказ.

Saku Metall: мы ничего не нарушили

По мнению исполнительного директора Saku Metall Allhanke Tehas AS Герта Кивима, предприятие поступило с бывшим работником по закону. Он ссылается на то, что, согласно Закону о трудовом договоре, работник несет ответственность только в случае нарушения обязательств, вытекающих из трудовых отношений. «Участие работника в летних днях не является исполнением работником служебных обязанностей или выполнением приказа работодателя», – говорит Кивима.

По его словам, работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор или, по сути, даже вынести работнику предупреждение за действия, совершенные работником вне исполнения служебных обязанностей. С его точки зрения, участие в летних днях – свободный выбор работника и может быть приравнено к участию людей в массовых мероприятиях, организуемых городом или различными культурно-спортивными организациями.

«Работник на этих мероприятиях не исполняет служебные обязанности и не подлежит управлению и контролю со стороны работодателя. Работодатель не может поставить рядом с каждым человеком члена правления, чтобы тот контролировал его поведение (так же, как на массовых мероприятиях рядом с каждым человеком не ставят полицейского)», – говорит Кивима. По его оценке, если работник получил травму при выполнении задач, не связанных с работой, то это бытовая травма, а не несчастный случай на производстве.

Согласно статье 22(1) Закона о безопасности и гигиене труда (TTOS), несчастным случаем на производстве является повреждение здоровья или смерть работника, произошедшие при выполнении задания, данного работодателем, или во время другой работы, выполняемой с его разрешения. Согласно § 24 (1) TTOS, работодатель расследует все несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. Таким образом, работодатель не расследует несчастные случаи, не связанные с работой. Герт Кивима исполнительнй директор Saku Metall Allhanke Tehas AS

По словам представителя Saku Metall, Ростиславу Рогозику был предоставлен больничный 26.08.2023 по причине бытовой травмы, поэтому работодатель не провел предусмотренное законом официальное расследование.

Тем не менее, после летних дней работодатель провел неофициальное расследование с целью выяснения обстоятельств дела. При этом обстоятельства, приведшие к ссоре, выяснить ему так и не удалось. По словам Кивима, во избежание подобных ситуаций в будущем работнику, ударившему Рогозика, было вынесено предупреждение, хотя этого и не требует Закон о трудовом договоре.

Представитель Saku Metall также подчеркнул, что Ростислав Рогозик недолго работал в компании. «Его трудовые отношения с AS Saku Metall Allhanke Tehas продлились очень недолго: чуть более 10,5 месяца, 128 дней из которых он находился на больничном», – говорит Кивима.

Он поясняет, что расторг с Рогозиком трудовой договор не по причине его инвалидности, а из-за длительного отпуска по болезни, поскольку работодателю требовался работник на полную занятость, который выполнял бы свои обязанности на ежедневной основе.

Работодатель – не Министерство социальных дел, интересы работника защищают как Закон о медицинском страховании, так и Закон о страховании по безработице, которые гарантируют работнику пособие по болезни до окончания отпуска по болезни, а также расторжение трудового договора на основании § 88 абз. 1 п. 1 Закона о трудовом договоре гарантирует страхование по безработице. К моменту заседания ТВК 24.01.2024 больничный у Рогозика еще не закончился, поэтому Больничная касса продолжала выплачивать ему пособие по болезни. Герт Кивима исполнительнй директор Saku Metall Allhanke Tehas AS

По словам Кивима, Saku Metall пытался связаться с работником во время его больничного, чтобы осведомиться о состоянии его здоровья и в случае необходимости предложить помощь. Однако сотрудник отправил эмоциональное сообщение в ответ на телефонный звонок своего непосредственного руководителя, после чего тот решил больше не вмешиваться. При этом Рогозик, по словам Кивима, не предоставил работодателю никакой информации о своей ситуации и за все время больничного не выразил желания получить более легкую работу по возвращении. Возмещать Рогозику 4500 евро, которые тот требовал через Комиссию по трудовым спорам, работодатель отказался, поскольку расторжение трудового договора было законным и оснований для выплаты не было.

Сам Рогозик утверждает, что с ним во время больничного связывались коллеги, но не руководство, и намекает на то, что проблемы на предприятии возникали неоднократно. В частности, по его словам, на Saku Metall использовали нелегальную рабочую силу. Однако в Департаменте полиции и погранохраны ДВ эту информацию подтвердили лишь частично.

По словам руководителя службы миграционного надзора Пыхьяской префектуры Райниса Синикаса, это предприятие не является проблемным с точки зрения трудоустройства нелегальных рабочих. «У нас зафиксированы буквально единичные такие случаи за последние несколько лет», – отметил он.

Юристы: с нападавшего можно взыскать деньги по гражданскому иску

По словам адвоката Tarmo Pilv Advokaadibüroo Тармо Пильва, у Рогозика есть возможность подать гражданский иск к человеку, ударившему его, и если тот будет признан виновным, взыскать с него компенсацию за моральный и материальный ущерб. По мнению Пильва, реально было бы взыскать несколько тысяч евро.

Аналогичного мнения придерживаются эксперты по трудовому праву из адвокатского бюро SORAINEN, по словам которых, компенсацию от работодателя получить нельзя, т.к. летние дни были добровольными (если бы они были обязательными к посещению, была бы другая история), а непосредственно от нападавшего – можно.

«Нанесение телесных повреждений с причинением вреда здоровью является противозаконным и дает потерпевшему право востребовать компенсацию напрямую от того, кто причинил ущерб», – говорят юристы SORAINEN.