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Николай Андреев

1 марта 2024 в 13:01









Нарвская больница заплатила штраф за неправильно указанные языки общения в договоре госпоставки

Нарвская больница оборудовала в своем основном корпусе изолированные палаты. Фото: Николай Андреев

29 февраля совет Нарвской больницы отозвал с должности члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. Сам Кыргвеэ считает, что к его отставке привели политические интриги. Политики, поддержавшие отставку, напротив, указывают на финансовые нарушения. Так, больница получила штраф в 6726 евро за то, что в договор с подрядчиком кроме русского языка общения вписала эстонский и английский.

До приезда в Нарву Аго Кыргвеэ был известен как бывший руководитель Тартуской скорой помощи. Нарвскую больницу он возглавил в мае 2021 года, когда мэром города и председателем совета больницы была Катри Райк.

Теперь в совет больницы входят Реэна Мюллер из Министерства социальных дел и четыре депутата горсобрания с управленческим опытом, но без медицинского образования: Алексей Евграфов, Алексей Мяги, Вадим Орлов и Екатерина Голубцова. Ранее в совет также входил таллиннский врач Алар Ирс. В таком составе совет приступил к работе в октябре.

Евграфов: он назначил себе вторую зарплату

“Я благодарю Аго Кыргвеэ за вклад в руководство больницей. Аго Кыргвеэ – уважаемый врач, за три года он проделал большую работу, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи в Нарве. Однако, к сожалению, с его стороны также имели место злоупотребление служебным положением и нарушение финансовой дисциплины”, - объяснил решение об отставке Кыргвеэ председатель совета больницы Алексей Евграфов.

По его словам, в ходе аудита выяснилось, что в апреле Аго Кыргвеэ заключил трудовой договор с самим собой. По Закону о целевых учреждениях такое решение невозможно без разрешения совета.

“К тому же, возникла странная ситуация, когда Аго Кыргвеэ, физически находясь в больнице и исполняя обязанности члена правления, в то же самое время получал вторую заработную плату, но уже как сотрудник, который находится на домашнем дежурстве!” - добавил Евграфов.

Также по словам Евграфова, Кыргвеэ превысил служебные полномочия, когда в марте 22-го распорядился приобрести разовым платежом на средства больницы автомобиль Škoda Superb за 45 203 евро, что не было одобрено советом и не было заложено в бюджет больницы. По словам Евграфова, Кыргвеэ использовал эту машину и топливную карту Нарвской больницы для личных поездок.

Евграфов также отметил, что Аго Кыргвеэ неоднократно делал инвестиции без ведома и согласия совета. При проведении нескольких госпоставок был нарушен Закон о госпоставках, за что Нарвская больница уже выплатила около 10 000 штрафа (по данным RTK, несколько меньше), и ей грозит штраф еще на 57 000 евро.

Мэр Нарвы: представляете, какие будут штрафы?

“Кыргвеэ как врач был хорош. Но везде есть свои правила. Было нарушение финансовых правил”, - сказал мэр Нарвы Яан Тоотс, уточнив при этом, что решение принял совет больницы, в который мэр не входит.

“Мы не можем начинать сейчас строительство нового здания больницы - ценой 40,6 миллионов - с такими нарушениями, - добавил мэр. - Представляете, какие будут штрафы с такой суммы, если мы не соблюдаем юридические требования? У нас другого варианта не было. И я очень счастлив, что мы нашли такого сменщика как Юллар Ланно, который как раз последние 2,5 года занимался проектом больницы на 220 миллионов евро. Он уже проходил тот этап, который здесь надо начинать”.

Замечания RTK с финансовыми последствиями

Штрафы, о которых идет речь, связаны с использованием на развитие Нарвской больницы европейских денег, которые перечислял Государственный центр опорных услуг (RTK). Нарушение правил использования этих средств приводит к тому, что получателю денег приходится вернуть определенную часть из них.

Как пояснила Мадле Мересте, руководитель коммуникационного отдела RTK, на данный момент эта организация не проверяет никакие закупки, связанные с Нарвской больницей, но у RTK есть замечания, имеющие финансовые последствия, по двум предыдущим закупкам. Они были направлены в отдел надзора для дальнейшего анализа.

Первый случай касается тендера, открытого летом 22-го года с целью создания изоляционных палат на третьем этаже здания по ул. Хайгла, 1.

“В данном случае надзор RTK установил, что языковое требование в заключаемом договоре о закупке (по сравнению с тем, что было в основных документах госпоставки) было расширено. Изначально требовалось обеспечить общение с заказчиком на русском языке, однако в подписанном договоре было обязательство обеспечить общение с заказчиком на эстонском, русском или английском языках”, - сообщила Мадле Мересте.

Это нарушение Закона о государственных поставках, добавила она: договор должен заключаться на тех же условиях, на которых объявлялась госпоставка.

“В результате надзора было принято решение, что неприемлемая сумма субсидии составляет 6726 евро (10% от суммы гранта)”, - сообщила сотрудница RTK.

Второй случай касается закупки, проведенной прошлым летом. Больница расширяла возможности оказания жизненно важных услуг в случае отключения электроэнергии. В госпоставку входило приобретение электрогенераторов, их установка и электромонтажные работы.

“В случае с этой закупкой надзорный орган приступил к дополнительному анализу только в середине февраля, поэтому окончательный результат на данный момент спрогнозировать пока сложно”, - сообщила Мадле Мересте.

По ее словам, больница проинформирована о проверке. Решение по ее итогам можно ожидать в конце марта – начале апреля.

Кыргвеэ: я работал честно

Аго Кыргвеэ с обвинениями совета в свой адрес не согласился, а нового руководителя больницы назвал марионеткой совета: “Они тяжело трудились, чтобы найти хоть что-то. Конечно, у каждого руководителя можно найти кое-что такое. Но это не значит, что сразу нужно организовать суд инквизиции и казнить руководителя. Я работал честно, требовал и от остальных того же самого. Я не чувствую за собой никакой вины”.

По его словам, в течение трех лет у руководства вообще не ладились отношения с советом. “Вы знаете, у них нет понимания, что вообще такое больница, что там творится. Там не только финансы, там вся медицинская логика и все те разные вещи, за что руководителю приходится бороться, чтобы больница действительно достигла, скажем, европейского уровня, как я это вижу. Мы прошли уже довольно большой путь. За эти три года люди стали иными. Они стали говорить по-эстонски, они не рабы, они чувствуют себя свободными людьми, они согласны идти в бой за то, чтобы здесь была нормальная медицина”, - сказал он.

Список обвинений в свой адрес Аго Кыргвеэ планирует обсудить с юристами. Но в целом, эти обвинения он называет ерундой.

“В этом году у нас был аудит. Был тот же аудитор, между прочим, что проводит аудит и городу. Мне с самого начала казалось, что это - заказная работа”.