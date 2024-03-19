Обанкротилась еще одна связанная с Eviko строительная компания. Новый член правления фирмы ранее был осужден за убийство

Раньше Verde Ehituskonsult OÜ называлась Eviko Inseneribüroo. Три компании Eviko со схожими названиями занимались строительством небольшого учебного корпуса Эстонской академии художеств (EKA). Из-за проблем Eviko академия в итоге осталась без европейских денег. Фото: Liis Treimann

В середине марта суд объявил о банкротстве компании Verde Ehituskonsult OÜ, которая занималась строительными проектами Eviko. Примечательно, что в феврале в правление компании вошел Калев Нерги, отсидевший восемь лет в тюрьме за убийство с целью ограбления.

До прошлого лета компания Verde Ehituskonsult называлась Eviko Inseneribüroo. Это третья компания Eviko, обанкротившаяся за последние месяцы. В конце декабря суд признал банкротом AS Eviko, а в конце январе – ее дочернюю компанию Eviko Ehitus OÜ. Задолженность компаний в целом составляет более 10 млн евро.

К концу февраля в правлении Verde Ehituskonsult остался лишь один человек – Калев Нерги, который также входит в правление более десяти проблемных компаний. Ранее он был приговорен к восьми годам лишения свободы за убийство с целью ограбления. С ноября он также является членом правления Eviko AS.

Академия осталась без европейских денег

У Eviko AS осталось более 170 контрагентов, которые ждут оплаты долгов на миллионы евро. Среди пострадавших и Эстонская академия художеств (EKA) – Eviko должна была построить ее новый учебный корпус по адресу ул. Коцебу, 10. Строительство застопорилось, когда подрядчики отказались заключать контракт с компанией, проходящей процедуру санации.

В итоге в конце октября соглашение между Eviko и Эстонской академией художеств было расторгнуто. При этом академия столкнулась с финансовыми трудностями – строительство частично финансировалось из средств Евросоюза. Поскольку завершить проект до конца года прошлого года не удалось, дальше платить учреждению придется самостоятельно, уточнил директор по финансовым и административным вопросам академии Андрес Таммсаар.

По его словам, изначально Eviko обещала построить здание в марте прошлого года, затем – осенью прошлого года: «Мы остались без евроденег, потеряли около полумиллиона евро поддержки». В связи с этим представители EKA требуют от Verde 850 тысяч евро.

В Пярнумаа Eviko оставила незавершенной реконструкцию ратуши Синди, договор был заключен с Eviko AS и Verde. В январе Pärnu Postimees писал, что реконструкция ратуши остановлена.

Банкротным управляющим Verde назначена Сирье Таэль, которая ранее была советником по санации Eviko AS. Первое собрание кредиторов состоится 8 апреля в Харьюском уездном суде.

Корни в проблемных компаниях

Корни Eviko Ehitus уходят корнями в обанкротившуюся фирму Facio и ее преемницу Riito.

Eviko Ehitus была основана шесть лет назад путем объединения OÜ Sand Ehitus и AS Eviko. Sand Ehitus, в свою очередь, была связана с Riito и Facio – компаниями, снискавшими печальную известность своими долгами перед субподрядчиками.

Руководителем Eviko Ehitus значится Эрик Лийв, который руководил как Sand Ehitus, так и Riito. Владельцами Eviko Ehitus в равных долях являются Эрик Лийв и Eviko AS.

Начиная с осени, когда трудности компании стали известны общественности, в ее руководстве произошло множество изменений.

До сентября прошлого года основными владельцами как Eviko AS, так и Verde Ehituskonsult были Каймо Сепп и Рейн Мурумяги, им принадлежало 55% компании. Позже они продали свои доли Янису Райду, который ранее был связан с банкротствами Facio и Riito.