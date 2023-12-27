    Строительная компания Eviko признана банкротом

    Спасение обремененной долгами строительной компании Eviko не увенчалось успехом. На фото – бывший руководитель компании Каймо Сепп в Тартуском уездном суде.Фото: Andras Kralla

    Тартуский уездный суд признал банкротом строительную компанию Eviko. Согласно плану санации, требования к компании превышали 4 млн евро.

    Суд назначил банкротным управляющим Индрека Лепсоо. Первое общее собрание кредиторов Eviko состоится 12 января в Тартуском уездном суде.

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