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dv.ee

19 марта 2024 в 11:22









Стоимость вывоза несортированного мусора вырастет в три раза

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Тем, кто отказывается сортировать мусор, придется платить больше, следует из проекта реформы утилизации отходов, пишет rus.err.ee.

По словам министра климата Кристена Михала, в результате реформы ценовое преимущество будет у тех, кто сортирует отходы:

«Есть две альтернативы: либо расходы вырастут для всех одинаково, либо проводить различия в зависимости от вклада. Мы хотим, чтобы для тех, кто сортирует мусор, плата за вывоз, например, в многоквартирных домах, составляла от 3 до 5 евро в месяц. Те, кто не сортирует, будут платить примерно в три раза больше. Таким образом, именно те, кто сортирует отходы, получат значительное ценовое преимущество».

Кроме того, действующий акциз на упаковку будет изменен таким образом, чтобы упаковка из направляемого на переработку материала была дешевле.

По словам вице-канцлера Министерства климата Иво Яанисоо, изменение акциза на упаковку также может привести к изменению цен на продукты, но, по расчетам министерства, влияние на домохозяйства составит менее 1 евро в месяц.