В министерстве объяснили, почему арендный договор Лаанета оставили без проверки

Министр юстиции Калле Лаанет.Фото: Liis Treimann

Министр юстиции Калле Лаанет подтвердил, что при вступлении в должность он прошел обучение на тему конфликта интересов, поэтому Министерство юстиции не видело необходимости в дополнительной проверке его договора аренды.

В субботу издание Eesti Ekspress сообщило, что как на должности министра юстиции, так и ранее в качестве министра обороны Калле Лаанет арендовал в Таллинне квартиру у пасынка за государственные деньги. Это противоречит антикоррупционному закону, но возникает вопрос – почему никто не проверил договор аренды?
В Министерстве юстиции пояснили, что Лаанет прошел обучение на тему конфликта интересов, в связи с чем министерство доверяло министру. «Поэтому у минюста не было оснований дополнительно проверять данный аспект в договоре аренды», – отметили в ведомстве.
Кроме того, в министерстве добавили – Лаанет в своем заявлении о возмещении расходов на аренду подтвердил, что договор аренды не был заключен со связанным лицом, указанным в антикоррупционном законе.
Как работает компенсация?
Согласно постановлению Правительства Республики, жилищные расходы члена правительства возмещаются на основании заявления и приложенных к нему документов.
Перед совершением выплаты документы проходят согласование – они утверждаются руководителем отдела бюджета и стратегии.
Член Правительства Республики, желающий получить возмещение расходов на жилье, в заявлении подтверждает, что договор аренды не заключен со лицом, указанным в статье 7 Закона о борьбе с коррупцией.
После этого министерство проверяет, действительно ли в регистре народонаселения указано, что место жительства политика находится за пределами Таллинна и соседних с ним муниципалитетов.
В связи с инцидентом минюст пересматривает внутренние процедуры с целью повысит качество контроля.
Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства.

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