    Полиция начала расследование в отношении министра юстиции Калле Лаанета

    Калле Лаанет уже заявил, что уйдет с министерского поста.Фото: Лийз Трейманн

    Центральная криминальная полиция начала расследование деятельности министра юстиции Калле Лаанета, который арендовал квартиру у пасынка и просил финансирования у государства.

    Полиция расследует нарушение, подтвердила представитель Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова изданию Delfi.
    Согласно материалу, опубликованному в Eesti Ekspress в субботу, Калле Лаанет (Партия реформ) уже несколько лет снимает с господдержкой квартиру в центре Таллинна, которую ему сдало в аренду OÜ JKG, которым единолично владеет и управляет Йоонас Рыым, пасынок Лаанета. При этом Лаанет за это время побывал не только в должности министра юстиции, так и ранее в должности министра обороны.
    В последнее время Лаанет оказался в центре внимания общественности, главным образом, из-за ссоры с гособвинителем Андресом Пармасом.
    Центральная криминальная полиция расследует, нарушил ли Лаанет антикоррупционный закон.
    «В Законе о борьбе с коррупцией указано, что должностному лицу запрещено принимать решение или действовать в отношении связанного с ним лица. Министр – должностное лицо, сын супруги министра – связанное лицо по антикоррупционному закону. И в этом случае действительно может быть так, что здесь допущено какое-то нарушение ограничения на деятельность», – сообщил глава антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Айвар Сепп.
    Лаанет продолжит исполнять свои обязанности министра юстиции до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства.

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