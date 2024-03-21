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Ану Йыги

21 марта 2024 в 13:02









Закрывшая мебельные магазины фирма продала недвижимость в Таллинне за миллионы

Закрытие мебельных магазинов Sotka и Asko привело к массовым сокращениям персонала. Фото: Лийз Трейманн

Компания Indoor, уволившая в январе 39 человек из-за закрытия мебельных магазинов Sotka и Asko, продала недвижимость в Таллинне за миллионы.

Indoor, владеющая мебельными магазинами Sotka и Asko, продала свое здание в Таллинне на Петербури теэ и прекратит свою деятельность в Эстонии к концу марта, говорится в биржевом сообщении ее материнской компании KH Group.

Цена продажи недвижимости составила 4 миллиона евро. По данным компании, продажа добавит 3,7 миллиона евро к операционной прибыли за первый квартал 2024 года. Indoor Group владела также и правом строительства в Таллинне на Петербури теэ.

«Инфляция, высокие процентные ставки… у людей не так много денег, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке», – рассказал Äripäev в ноябре менеджер KH Group Лаури Вельялайнен о решении закрыть магазины в Эстонии.

По его словам, выход IKEA на локальный рынок также имел определенное влияние на другие мебельные магазины. «Каждый раз, когда IKEA выходит на рынок, это влияет на конкуренцию, но это нормальная рыночная ситуация», – заявил тогда Вельялайнен.

Акции KH Group на Хельсинкской фондовой бирже сегодня выросли на 18 процентов и стоят 0,81 евро. За год акции упали в цене почти на 17 процентов.

Выручка Indoor Group AS в 2022 году составила 7,2 миллиона евро, розничные продажи компании в 2022 году снизились более чем на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом. Убыток до уплаты подоходного налога в 2022 году составил 900 000 евро.