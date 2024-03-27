    ЕС не передаст Украине 5 млрд евро доходов от активов России

    Иллюстративное фото. Фото: Vladyslav Starozhylov

    Евросоюз решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от инвестирования замороженных российских активов в 2022-2023 годах. Деньги останутся у брюссельского депозитария ценных бумаг Euroclear в качестве страховки на случай судебных исков со стороны Москвы, сообщает DW со ссылкой на Politico.

    «Прибыль за 2022-2023 годы, связанная с российскими замороженными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках "обычного бизнеса". Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до получения дальнейших указаний. Данные средства будут использованы для покрытия расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг из-за войны в Украине», – пояснили в Euroclear.
    «Юридическое минное поле»
    Министр юстиции Украины Денис Малюська не согласен с такой аргументацией, подчеркивая, что 5 млрд евро – непомерно большая сумма для страховки на случай судебных тяжб. Он также отметил, что Euroclear понес прямые убытки из-за войны в Украине лишь на 34 млн евро. В то же время эксперты-юристы предупреждают, что конфискация российской прибыли задним числом стала бы «юридическим минным полем».
    Согласно планам Еврокомиссии, на помощь Украине должны переводиться лишь доходы от замороженных средств ЦБ России за вычетом налогов, полученные после 15 февраля текущего года. 90 процентов от этой суммы хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, а остальные 10 процентов – на восстановление Украины. Эта схема должна еще получить единогласное одобрение всех стран ЕС, но окончательного консенсуса в Евросоюзе пока не достигнуто.
    Politico, ссылаясь на источник в правительстве Бельгии, сообщает, что по состоянию на февраль Россия подала уже 94 судебных иска против Euroclear, действующего на основании бельгийского законодательства, добиваясь возврата замороженных средств российского Центробанка.

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