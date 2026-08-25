Биржи США с трудом восстанавливаются после вчерашнего падения

Самые известные институциональные инвесторы мира во втором квартале радикально изменили свои портфели, вложив миллиарды долларов в космическую отрасль и финансовую инфраструктуру и одновременно значительно сократив риски в секторе полупроводников.
Очередной сильный квартал Microsoft мог бы меня как акционера только радовать. Однако при разборе результатов в глаза бросилась куда менее приятная цифра. Microsoft вместе еще с четырьмя акциями, рост которых зависит от ИИ, составляет почти половину моего портфеля.
Мясные и рыбные прилавки Selver стали визитной карточкой сети – здесь сочетаются свежесть, качество и ручная работа. В отличие от обычных упакованных товаров, значительная часть продукции из свежего мяса и рыбы в Selver готовят непосредственно на месте. «Клиент прежде всего ценит свежесть и стабильное качество, и именно этих принципов мы придерживаемся каждый день», — говорит руководитель производства свежих мясных и рыбных продуктов Selver Аймар Канн.